Al 5 eeuwen vindt er prostitutie plaats op de Wallen in Amsterdam. Een deel daarvan wordt de komende jaren verplaatst naar een erotisch centrum bij de RAI of naar de NDSM-werf. Tot opluchting van velen, maar niet iedereen is het ermee eens.

Het gemeentebestuur van Amsterdam is al een aantal jaar bezig om het prostitutiebeleid van de stad te veranderen. Dat is volgens burgemeester Femke Halsema hard nodig, omdat dit oudste deel van Amsterdam te druk is geworden. "De leefbaarheid voor de bewoners staat al jaren onder druk door de stroom toeristen voor wie de ramen alleen maar een attractie zijn."

Eerder dicht en blowverbod

Er zijn nu drie locaties bekend gemaakt waar een nieuw erotisch centrum moet komen. Zo'n 100 sekswerkers kunnen daar dan aan de slag. Twee locaties zijn bij evenementenlocatie RAI Amsterdam, aan de zuidkant van de stad, en de derde locatie is bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

Daarnaast gelden er de komende maanden ook andere regels op de Wallen: prostitutieramen moeten eerder dicht en vanaf mei is er een blowverbod. In het prostitutiegebied van de stad mogen mensen dan op straat geen joints meer roken.

Ander soort inwoner

Joep de Groot werkte ruim 35 jaar als wijkagent op de Wallen en zag de buurt veranderen. "Van een aftandse naar een prachtig ingerichte buurt die strak in de verf zit. Maar het publiek is voor een deel veranderd." Hij verwijst naar de grote hoeveelheid toeristen en een relatief nieuwe groep: heel kritische inwoners.

"Inwoners waren vroeger veel meer betrokken bij de buurt. Ze werkten in een café of in de prostitutiewereld", vertelt de oud-wijkagent. "Zij hadden veel meer verbinding met de buurt, ze maakten de hoerenkast schoon en kenden elkaar. De huidige inwoner is veel afstandelijker en ervaart snel overlast."

De beest uithangen

Het was volgens De Groot vroeger ook druk, maar anders druk. "Het was toen toch een buurt waar voornamelijk mannen stiekem naar binnen gingen, die schaamte is er niet meer." De oud-wijkagent, die in zijn tijd Flip de Fluiter werd genoemd, is niet enthousiast over de aangekondigde maatregelen van het stadsbestuur: "Het blowverbod is belachelijk. Ze kunnen wat mij betreft niet genoeg blowen, daar worden ze alleen maar mak van."

Alcohol is volgens hem een veel groter probleem. "Het zijn voornamelijk groepen jonge mannen die de beest uithangen. Dat doen ze ook in het buitenland. Of je accepteert het of je gaat streng toezicht organiseren en zorgen dat die dingen minder worden."

Naar het IJ verplaatsen

Wat De Groot betreft zouden ze de sekswerkers niet naar een andere wijk moeten verplaatsen, want 'er zit geen enkele buurt op te wachten'. En als het dan toch niet anders kan, stelt hij voor om een groot cruiseschip neer te leggen op het Amsterdamse IJ.

"Geef de huidige kamerverhuurders de mogelijkheid om mee te doen. Je kunt er ook nog een reuzegrote coffeeshop op kwijt, dan ben je van een hoop gezeur af."

Overvallen

In Amsterdam-Noord sloeg het nieuws over de mogelijke komst van het erotisch centrum in als een bom. "Hier zou eigenlijk een kindvriendelijke groene ruimte komen, maar kennelijk heeft het erotisch centrum nu prioriteit", zegt Eva Bollen van actiegroep Red Amsterdam Noord terwijl ze wijst naar een locatie op de NDSM-werf.

De voormalige scheepswerf is de afgelopen jaren omgetoverd tot moderne woon- en werkwijk met veel cultuur en recreatie. "Het zou een geweldige plek kunnen zijn met heel veel groen en sportmogelijkheden en veel extra woningen. En nu worden we ermee overvallen dat er mogelijk een erotisch centrum komt. Dat was nooit de bedoeling", zegt Canan Uyar toe, die namens de PvdA in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Noord zit.

'Probleem over het IJ gekieperd'

Bollen van actiegroep Red Amsterdam Noord is opgegroeid op de Wallen en heeft niets tegen sekswerkers, benadrukt ze: "Ik vind ook dat ze een veilige en goede werkplek moeten hebben. Maar als je zoiets opent komt er heel veel bij kijken, zoals handhaving." Daarnaast loopt het verkeer in Noord op allerlei plekken vast: "Het is ook de zoveelste keer dat iets wat de stad niet welgevallig is over het IJ wordt gekieperd. Dat is al eeuwenlang zo en daar hebben we echt zo schoon genoeg van."

In de buurt van het toekomstige centrum zitten drie scholen en volgens PvdA'er Uyar zijn er ook kwetsbare buurten in de omgeving: "Ik begrijp er niets van en ik ben er echt heel erg tegen. Amsterdam-Noord stond niet op de longlist en nu is er een shortlist met Noord erop. Hoe komt Noord op zo'n lijst?"

'Rosse buurt krijg je nooit weg uit centrum'

Of er wel een goede alternatieve locatie is voor het 'Red Light District', weet Bollen niet: "Het is al eeuwenlang een rosse buurt en ik ben van mening dat je die daar ook nooit weg krijgt. Natuurlijk is het volkomen uit de hand gelopen, maar dat heeft de gemeente zelf laten gebeuren."

Uyar: "We zien dat er een probleem is op de Wallen en dat dat opgelost moet worden. Maar laten we dat samen doen, met de sekswerkers erbij. Ga met elkaar in gesprek, ga geen dingen opleggen aan een stadsdeel dat nergens van weet en bij bewoners die het niet willen."