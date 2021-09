Ze komen uit landen als Brazilië, Mexico en Venezuela. Transgender vrouwen die hier, meestal illegaal, werken in de prostitutie en reizen van stad naar stad. Justitie vermoedt dat er organisaties achter zitten die de kwetsbare groep financieel uitbuit.

Bij prostitutiecontroles en strafzaken zag justitie de laatste jaren een toename van Latijns-Amerikaanse transgender vrouwen. Samen met onder meer gemeenten en hulpverleners zoomt justitie in op deze specifieke groep. Officier van justitie Yolande Oosterhof houdt zich ermee bezig en leidde recent nog een grote politieactie.

Hoofdverdachte aangehouden

Bij diverse woningen in het hele land zijn invallen geweest en meerdere arrestaties verricht. Hierbij is een 62-jarige Dominicaanse vrouw als hoofdverdachte aangewezen. Ze zou tegen betaling woon- en werkplekken regelen voor Latina (transgender) prostituees.

Oosterhof: "Ze had 1300 nummers in haar telefoon van Latijns-Amerikaanse prostituees en van honderden aanbieders van woon- en werkplekken. We vermoeden dat zij de spil is in het web."

Door heel Europa

Volgens justitie is er een patroon, waarbij de transgender vrouwen door heel Europa trekken. "Ze worden door een netwerk van mensen op verschillende plaatsen tewerkgesteld in heel Europa", legt Oosterhof uit. "We zien dat ze telkens maar heel kort blijven en werken. Er is dus geen gelegenheid om een sociaal netwerk op te bouwen en zo blijven ze afhankelijk van de mensen achter de schermen die ze financieel uitbuiten."

De meesten bieden zich aan via online seksadvertenties op websites als kinky.nl. Uit analyse van de seksadvertenties blijkt volgens justitie dat hier tenminste 700 Latina transgender prostituees werken.

Bron: EenVandaag Officier van justitie Yolande Oosterhof

Goede verdiensten

"Ze verdienen goed geld", vertelt Oosterhof. "Ze werken 7 dagen per week met gemiddeld vijf klanten per dag die 100 tot 150 euro aftikken. Goede verdiensten dus, maar de vraag is wat ervan overblijft voor de prostituee."

De Officier van justitie legt uit dat de prostituees vaak de taal niet spreken. Er zijn facilitators die de advertenties opstellen en plaatsen. Ook worden een woning en een werkplek voor ze geregeld en nemen ze de telefoon aan voor het regelen van afspraken met klanten. En daar moeten de transgender vrouwen fors voor betalen.

Richting financiële uitbuiting

Veelal worden ze niet gedwongen om zich te prostitueren, maar ze betalen voor die diensten om te kunnen werken. En daar gaat het volgens Oosterhof mis. "De vraag is, zijn de prijzen die ze vragen redelijk en evenredig? Op een gegeven moment worden die bedragen zo hoog, maar ben je verplicht ze te betalen, omdat je geen andere keuze hebt. Dan ga je richting financiële uitbuiting."

Maar de nood is hoog voor de vrouwen uit Latijns-Amerika; ze vluchten uit hun eigen land, omdat ze er slecht worden behandeld. Sinds 2008 zijn er duizenden transgender personen vermoord, waarbij Brazilië koploper is met ruim 1500 slachtoffers.

Afbetalen van schuld

De transgender vrouwen zouden soms leningen afsluiten van tienduizenden euro's om naar Europa te komen en hier onderdak te krijgen. En die schuld moet worden afbetaald. Omdat ze hier meestal illegaal verblijven, rest hen vaak weinig anders dan te gaan werken in de prostitutie.

Oosterhof: "Dat zien we vaak gebeuren. Ze moeten blijven werken, om de schulden af te betalen. Doen ze dat niet, dan wordt de familie in het thuisland bedreigd. Dat is een normaal patroon."

Veiliger dan in thuisland

Veel transgenders Latina's zeggen geheel vrijwillig te werken in de prostitutie. Het is hier veiliger dan in het thuisland. En het inkomen stelt ze in staat goed te leven en zelfs om geld over te maken naar familie in het thuisland, waardoor een ander familielid bijvoorbeeld kan gaan studeren.

Tegelijkertijd geven ze ook aan dat ze afhankelijk zijn van organisaties die ze moeten betalen om te kunnen werken. "De illegaliteit is wat ze onderscheidt van bijvoorbeeld Roemeense of Bulgaarse prostituees; die kunnen hier legaal verblijven. De transgenders Latina's zullen zich niet snel melden bij politie of hulpverlening, omdat ze vrezen voor hun eigen positie. Dat maakt ze extra kwetsbaar."

Hard optreden

Oosterhof zegt hard te willen optreden tegen de personen die achter de schermen te veel geld verdienen. Dan gaat het om organisaties, maar ook om de eenling die een kamertje beschikbaar stelt aan een illegale prostituee.

"Zij moeten weten dat zij ook faciliteren. Als zij een kamer ter beschikking stellen aan een illegale prostituee, dan maken zij zich op die manier ook schuldig aan mensensmokkel. En daar staat 6 jaar gevangenisstraf op."