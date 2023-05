Vraag aan een gemiddelde toerist waar Amsterdam bekend om staat en de kans is groot dat die 'Red Light District' en 'wiet' noemt. Maar sinds afgelopen donderdag gaan die niet meer samen door een blowverbod. Al is daar tot nu toe weinig van te merken.

Volgens buurtbewoner Romeo Hoost wordt er niet strenger gehandhaafd. Ook dit weekend hing er net zoals vanouds in zijn buurt een sterke wietlucht.

Drukte

Dat zit hem dwars. Hoost is een van de pleitbezorgers van het blowverbod, omdat de leefbaarheid van de buurt steeds harder achteruit gaat. De toegenomen drukte is de grootste factor. Vooral op zaterdagavond is het raak, dat is de drukste avond van de week op de Wallen.

"Het is echt een combinatie van de drukte en het blowen. Ze staan hier altijd onder mijn balkon joints te roken en ik heb daar last van. Maar stel je ook voor, er gebeurt een calamiteit. Hoe gaan de hulpdiensten door deze mensenmassa komen? Dat vraag ik mij echt af. Het lijkt nu al druk, maar de echte drukte heb je nog niet gezien."

Bron: EenVandaag Een 'rustige' avond op de Wallen

100 euro boete

Het verbod op het roken van wiet in bepaalde delen van de oude binnenstad van Amsterdam is vorige week donderdag ingegaan. Dit geldt voor de Nieuwmarkt, Damrak, de Dam en het Wallengebied.

De gemeente hoopt hiermee drugsoverlast op straat te verminderen. Wie op deze plekken wel een joint opsteekt in de open lucht kan na een eerdere waarschuwing een boete van 100 euro krijgen.

'Je ziet niets gebeuren'

Op de Wallen zijn meerdere hosts aanwezig, te herkennen aan hun rode jasjes. Zij spreken toeristen aan met de boodschap dat ze niet mogen drinken en blowen in het gebied, maar dat is volgens Hoost het enige wat hij heeft gezien aan handhaving dit weekend.

"Je ziet niets gebeuren. Ik heb met de gemeente gebeld, maar er is geen actie ondernomen. Normaal als ik bel sturen ze handhaving, maar er gebeurde deze keer niks." De politie kan nog niet zeggen hoeveel boetes er sinds het ingaan van het verbod zijn uitgedeeld. De gemeente Amsterdam is niet bereikbaar voor commentaar.

Verbazing

Hoost woont nu 10 jaar in het Wallengebied, maar denkt er niet aan om weg te gaan. "Ik laat mij niet verdrijven door het kwaad. Dat zijn de blowers, de drinkers, de feestende mensen en de bezoekers van de sekswerkers. Ik laat mij niet door hen verdrijven." Maar hij spreekt ze wel op harde toon aan. Als drie jonge jongens voor een huis zitten te blowen verzoekt hij ze dringend om 'te maken dat jullie wegkomen'.

Deze jongeren zijn niet op de hoogte van het geldende blowverbod. "Ik ben tegen het blowverbod op straat", zegt een van de jongens. "Als je 18 bent vind ik gewoon dat het moet kunnen." Verbazing volgt als hen wordt verteld dat het verbod al bestaat, de waarschuwingsborden hebben ze niet zien staan. Ze zijn niet van plan om ergens anders te gaan roken.

'Not in my backyard'

Deze jongens zijn niet de enige die het bord niet zagen. Als een toerist met een grote joint erop wordt gewezen dat hij de joint die hij om de hoek heeft gekocht hier niet mag roken, volgt ongeloof. Wanneer Hoost hem vertelt dat hij er als buurtbewoner last van heeft, krijgt hij gelijk de vraag of hij dan geen last heeft van het sigarettenrook. En of hij zelf wel eens een biertje drinkt, want 'dat is ook niet goed voor de gezondheid'.

De buurtbewoner blijft strijdbaar en het blowverbod is nog maar het topje van de ijsberg. Hij weet ook al waar hij zijn pijlen op gaat richten als dit goed gehandhaafd wordt. "Minder sekswerkers", zegt hij vastberaden. "Zij zijn de aantrekkingskracht voor de menigte om hierheen te komen en te doen en laten wat ze willen. Er wordt nu gesproken over een groot, erotisch centrum buiten de stad. Maar ja, niemand wil de omstandigheden van de Wallen in zijn eigen buurt hebben. Not in my backyard."