Bellen met de telefoon aan je oor is even risicovol als wanneer je handsfree belt. Dat zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Hoe zit dat? Want handsfree bellen was toch veel veiliger en legaal?

Handsfree bellen mag wel in de auto, en bellen met de telefoon aan je oor niet. Je mag je telefoon ook niet aanraken of vasthouden tijdens het rijden, maar een kam of een lippenstift mag je wel vasthouden. Dat lijkt niet zonder reden, blijkt uit een factcheck.

Amerikaans onderzoek

Het meest recente onderzoek over handsfree bellen komt uit de Verenigde Staten, weet Agnieszka Stelling van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). "Uit dat onderzoek blijkt dat de manier waarop iemand belt geen effect heeft op de veiligheid. Er zijn sowieso niet meer ongelukken wanneer mensen bellen, in plaats van dat zij niet bellen in de auto."

Het kan dan wel zo zijn dat er niet meer ongelukken zijn door bellende automobilisten, toch is het gevaarlijk. "We zien uit onderzoeken en tests in simulators dat het rijgedrag enorm afneemt als iemand belt. Mensen rijden echt gevaarlijker. Je ziet daarin inderdaad geen verschil tussen of iemand nu handsfree belt, of met een telefoon aan het oor."

Zeg 'nee'

Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland herkent deze effecten en zag dit ook in onderzoek uit Sussex naar voren komen. "Handsfree bellen is even gevaarlijk als handheld bellen. Je verlegt namelijk je concentratie. In plaats van dat je op de weg let, let je op het gesprek."

"Het betekent dat je 'nee' moet leren zeggen. Als je werkgever belt om iets te overleggen, als een collega belt, je rijdt gewoon niet meer geconcentreerd. Wanneer je iemand belt en diegene blijkt in de auto te zitten, stop het gesprek, vraag of je later terug kan bellen." Stomphorst zat bijvoorbeeld zelf ook in de auto toen de redactie van EenVandaag hem belde. Hij zei meteen dat hij terugbelde als hij de auto langs de kant van de weg had gezet en hing op.

Moeilijke telefoongesprekken

Tertoolen doelt daar ook op. "Wanneer je wordt gebeld en ze vragen thuis waar de sleutels liggen, terwijl jij op de snelweg rijdt, ga je weg uit die ruimte. Je ziet je huis voor je en zoekt in je hoofd mee naar de sleutels, daardoor let je echt niet meer goed op de weg."

"Het gaat erom dat je met iets anders bezig bent", stelt Tertoolen. "Je kan prima even handsfree bellen met je partner als je iets later thuis komt, maar wanneer je een diep inhoudelijk gesprek voert, dan wordt het link. Dan heb je die concentratie nodig die je ook voor de weg nodig hebt."