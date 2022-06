Dat het steeds drukker wordt op de weg is een gegeven. En dat is niet bepaald bevorderend voor ons humeur, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Autobestuurders zijn dan ook gestrester en een stuk minder tolerant geworden.

Deze week kregen wielrenners het land over zich heen, omdat ze een gevaar op de weg zouden zijn. Maar volgens AD-columnist Thijs Zonneveld zouden te volle fietspaden, grotere auto's en gestreste autobestuurders net zo goed voor onveiligheid zorgen.

Opzij, opzij, opzij

"Net als bij dieren geldt natuurlijk dat als je heel veel mensen in een kleine ruimte bij elkaar stopt, je elkaar in de weg zit", vertelt Tertoolen. "Dat levert stress en irritatie op."

Daarnaast hebben we ook allemaal veel haast en zijn we vooral met andere dingen bezig tijdens het rijden. "We nemen niet de tijd. We willen alles snel doen en dat maakt dat we elkaar een stuk minder gunnen", zegt hij.

Veel meer verkeersruzies

Volgens verkeersdeskundige Ruud Hornkamp leven we veel meer rondom 'onze eigen ik'. "We zijn een stuk egocentrischer geworden", vertelt hij. "Iedereen die in mijn vaarwater komt, die zit mij in de weg en dat stoort."

De haast en het egocentrisme leiden vaak tot verkeersruzies. Eerder nog meldde de politie een verdubbeling van het aantal gemelde verkeersruzies van 3140 in 2013 naar 6340 in 2018.

Blijft niet bij een middelvinger

In later eigen onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel uit 2019, kwam naar voren dat 13 procent van de 23.000 deelnemers weleens een ruzie op de weg had meegemaakt.

Volgens Hornkamp is het absoluut een trend. Hij zegt dat het in die conflicten niet alleen bij een middelvinger blijft. "Mensen vechten met hun voertuig of wapens een onenigheid uit. Dat is iets wat je enige decennia geleden nooit hoorde."

Mishandeling

Zo was er afgelopen week een incident in Zoetermeer. Na een aanrijding ontstond er ruzie, en de politie werd gebeld. Toen de agenten aankwamen, kreeg een van hen de wind van voren. De ander werd belemmerd in zijn werk door een vrouw en toen zij daarvoor werd aangehouden, zou ze de agent mishandeld hebben.

En in de zomer van 2020 sprak een automobilist twee mannen op een scooter aan op hun rijgedrag door een van hen een duw te geven. Vervolgens werd de hij zelf twee keer tegen zijn hoofd geschopt en tegen zijn rug en buik getrapt en geslagen.