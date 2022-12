In de Groningse Korrewegwijk neemt de leefbaarheid af, ziet woningcorporatie Lefier. Dat komt doordat er inwoners met psychiatrische en sociale problemen worden geplaatst, zegt ook de politie: "We zijn soms langer bezig voordat iemand opgenomen wordt."

Een deel van de sociale huurwoningen dat vrijkomt is nodig voor huishoudens die om een bepaalde reden voorrang hebben. In Groningen gaat het hierbij in toenemende mate om mensen met psychische en sociale problemen die na overlast herplaatst moeten worden.

Sfeer veranderd

Razia Abdoelbasir woont al 18 jaar in de Korrewegwijk in Groningen, een wijk met relatief veel goedkopere sociale huurwoningen. In de afgelopen jaren merkte ze dat de sfeer veranderde. "Van rondhangende pubers met scooters tot jongvolwassenen aan de lachgas, maar ook een molotovcocktail in een auto. Er wordt ook gedeald in de straat."

De gebeurtenissen hebben grote impact op haar leven: "Eerst ben je verbaasd en denk je: dit gebeurt in films. Daarna ben ik wekenlang bang geweest. Je slaapt slecht en je voelt je niet meer veilig. Je checkt constant of de deuren op slot zijn en of de kinderen veilig in bed liggen."

Verward gedrag

Wijkagent Jolanda Blokstra herkent zich in het beeld dat er veel gebeurt in de Korrewegwijk. Het is volgens de politie lastig om hard te maken dat de overlast ook daadwerkelijk is toegenomen: "De wijk is divers. De overlast is ook gemengd."

"Er zijn wel bepaalde soorten overlast die je de laatste jaren meer ziet", zegt ze. "Denk aan mensen met verward gedrag. Dat kan verschillende oorzaken hebben, waaronder verslaving. We zien dat we soms langer bezig zijn voor dat iemand opgenomen kan worden. En soms ook wel dat iemand weer sneller terug is in zijn of haar eigen woning."

Passend toewijzen

De politie trekt in de wijk veel op met woningcorporatie Lefier. Volgens bestuurder Elles Dost van de corporatie is een groot deel van vrijgekomen sociale huurwoningen nodig voor het 'passend toewijzen'.

"Passend toewijzen is bedoeld om mensen te laten wonen in een huis met een lage huurprijs die past bij het inkomen. Dat is op zich goed, maar je ziet wel dat het leidt tot segregatie. Je ziet dus in wijken met veel goedkope woningen veel mensen met lage inkomens."

Druk op leefbaarheid

"Dat kunnen mensen zijn met een laag inkomen die last hebben van energiearmoede, bijzondere doelgroepen die verward gedrag vertonen, verslavingsgedrag, maar ook ouderen die beginnen te dementeren", legt ze uit.

"Wat je ziet, is dat mensen overlast ervaren van elkaar. Denk aan geluidsoverlast, bejegening, criminaliteit, maar je ziet ook dat mensen zich meer vervuilen. Dat levert stankoverlast op. Je ziet dat dit druk legt op de leefbaarheid van zo'n wijk."

Bewoner met psychiatrische achtergrond

Debora is zo iemand die vanwege overlast haar huis in de Korrewegwijk 2 jaar geleden moest verlaten: "Ik had ruzie met mijn ex die in de criminaliteit kwam. Ik heb een benzinetank voor mijn deur gehad. Een pistool op mijn hoofd. Vaak harde muziek en veel geschreeuw, omdat ik heel erg boos kan worden. Ik ben ook agressief aangelegd omdat ik borderline heb."

Inmiddels mag ze in haar nieuwe buurt blijven: "2 weken geleden mocht ik tekenen dat ik hier kan blijven. Dat geeft mij veel rust. Tot nu toe had er nooit goede hulp bij, tot ik mijn nieuwe vriend kreeg, die wat ouder is. En mijn zus is er, die houdt mij rustig als ik weer een aanval krijg."