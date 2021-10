De ruzie in de SP dreigt steeds verder te escaleren. Gisteren zette het partijbestuur tientallen leden de partij uit. Geroyeerd SP'er Tijs Hardam denkt dat de gevolgen groot zijn. "Dit kan de doodsteek zijn voor de partij."

Tijs Hardam kreeg 'm maandag middag in de bus, de brief waarin het SP-hoofdbestuur hem royeert als lid van de partij. Een heftig moment, maar het maakt de voorzitter van de SP in Rotterdam vooral strijdbaar. Hij is absoluut niet van plan zich bij dit besluit neer te leggen. "Ik blijf strijden voor mijn principes en laat mij niet zomaar de mond snoeren. De SP is nog steeds mijn partij. Daarom ga ik ook in beroep tegen het royement."

Valse keuze

Het landelijk bestuur besloot gisteren 33 leden uit de partij te zetten, die weigerde om een keuze te maken tussen de voormalig jongerenafdeling Rood en de SP. Hardam: "Het is een valse keuze die de SP aan ons voorlegt. Ik ben al jaren lid van de jongerenorganisatie ROOD en ben daarnaast ook actief bij de SP. Ik zie daar helemaal geen tegenstrijdigheid in."

Al maanden ligt de moederpartij overhoop met zijn eigen jongeren. De kern van het conflict is dat het partijbestuur bang is dat communistische jongeren de macht zouden willen overnemen binnen de SP. Een idiote stelling volgens Hardam, waar geen splinter bewijs voor is. "Ik ben een marxist en vindt zeker dat de partij radicaler naar links moet. Belangrijk is alleen dat ik dit via democratische wegen wil bereiken. "

Gevaarlijke zolderkamer communisten

Eerder al noemde het partijbestuur de geroyeerde SP'ers "gevaarlijke zolderkamer communisten" die proberen een burgeroorlog te ontketenen. Een absurde aantijging volgens Hardam.

"Ik vind dit echt een vorm van laster. Het frame van het partijbestuur is dat wij als ROOD een burgeroorlog aan het voorbereiden zijn. Alsof er hier wapens in een geheim depot zouden liggen. Dat is echt volstrekte nonsens."

'Ze zijn nog niet van mij af'

Hardam denkt dat deze royementen grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van de SP. En dan met name voor de jongeren binnen de partij. "Je zegt nu tegen jongeren: Je bent lid van een socialistische jongerenorganisatie en er is geen plek meer voor jou bij de SP. Dat is echt de doodsteek voor de partij."

Toch overweegt hij nog niet naar andere partij over te stappen en hoopt hij dat zijn toekomst nog steeds bij de SP ligt. "We laten ons niet intimideren. Ze kunnen ons de partij uitzetten, maar wij zullen er alles aan doen om onze plek te houden binnen de SP. Ze zijn nog niet van mij af."