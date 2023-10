De brandstof in Gaza dreigt op te raken. De gevolgen voor de ziekenhuizen zijn groot. Voor de 5.500 zwangeren die op het punt staan te bevallen, betekent dit bevallen zonder verdoving en zonder schoon water ter beschikking.

Sinds 9 oktober heeft Israël niet alleen de toelevering van elektriciteit aan Gaza gestopt, maar komt er ook geen brandstof meer het gebied binnen. Volgens VN hulporganisatie UNRWA dreigt de noodhulp vandaag nog te stoppen, als er geen brandstof Gaza binnenkomt.

Uitval couveuses en beademingsapparatuur

"Het scenario dat de stroom in de ziekenhuizen uitvalt is erg realistisch", vertelt hoofd Internationale Hulp van Het Nederlandse Rode Kruis Derk Segaar. Zijn medewerkers werken nauw samen met de Rode Halve Maan, die twee ziekenhuizen runt in Gaza.

"Wat wij horen is dat we nog ongeveer 1 of 2 dagen aan brandstof hebben, omdat één van de generatoren is uitgevallen. Vanwege het uitvallen van het electriciteitsnet draait de enige andere generator die het nog doet, 24 uur per dag. Dus als die ook kapotgaat, dan zal dat levens gaan kosten omdat bijvoorbeeld couveuses uitvallen of beademingsapparatuur uitvalt."

Bekijk ook Hoe is het conflict tussen Israël en de Palestijnen ontstaan? Dit ging er vooraf aan de aanval van Hamas

Bevallen zonder verdoving of schoon water

De druk in de ziekenhuizen neemt alleen maar toe. Een van de getroffen groepen in de ziekenhuizen zijn de 50.000 zwangere vrouwen in Gaza, waarvan er volgens het Rode Kruis 5.500 op het punt staan om te bevallen.

Dat komt neer op zo'n 180 bevallingen per dag. Op dit moment liggen er 130 baby's in couveuses in Gaza, schat het Rode Kruis. "Niemand wil op dit moment op die plek een kind ter wereld brengen", zegt Segaar. "We zien dat tweederde van de ziekenhuizen nog operationeel zijn, maar ook die zijn overvol en kunnen haast geen mensen meer helpen. De situatie is absoluut kritiek."

Bedacht zijn op complicaties

Volgens hoogleraar verloskunde Ank de Jong verlopen veel bevallingen zonder complicaties, maar moet je er altijd op bedacht zijn. Als er wél medische hulp nodig is, is het noodzakelijk dat de stroomvoorziening in ziekenhuizen op orde is.

"Zodat je bijvoorbeeld een keizersnede kan doen, een bloedtransfusie kan doen of een kind kan opnemen. Als je dat niet hebt, weet je dat er slachtoffers gaan vallen", vertelt De Jong.

100 vrachtwagens nodig

Door de stress in Gaza lukt het vrouwen ook niet om borstvoeding te geven. Zij zijn dan aangewezen op kunstvoeding voor hun baby, maar omdat waterpompen niet werken en er geen werkende ontziltingsapparatuur is, wordt er flesvoeding gemaakt met ongezuiverd drinkwater.

"Al dagen roepen we om hulp en dat komt nu mondjesmaat tot stand", vertelt Segaar van het Rode Kuis. "Maar het is niet genoeg, we hebben eigenlijk 100 vrachtwagens met hulpgoederen nodig. Er is van alles nodig, van medische hulp tot voeding en drinkwater, maar het belangrijkste is brandstof, ook om bijvoorbeeld voedsel te kunnen bereiden. En precies dat komt er niet binnen."