Fysiotherapie-opleiding van Avans+ afgekeurd: 20 studenten blijven met waardeloos diploma achter

De opleiding psychosomatische fysiotherapie bij Avans+ kost 20.000 euro. Maar kort voor hun afstuderen krijgen de studenten te horen dat beroepsorganisatie NFP de kwaliteit ondermaats vindt. De opleiding wordt afgekeurd en hun diploma daarmee waardeloos.

De jaargang van 2021 bestaat uit 20 fysiotherapeuten. Zij hebben al een masterdiploma en willen zich specialiseren als psychosomatisch fysiotherapeut. Dat is een fysio die zich richt op lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem.

Blended learning

Avans+ is een van de drie onderwijsinstellingen in Nederland die deze specialisatie aanbiedt. De hogeschool werft met een onderwijsmodel dat aantrekkelijk lijkt: studenten hebben per maand namelijk één lesdag in Breda en drie dagen 'zelfstudie'. De opleiding voor psychosomatisch fysiotherapeut werkt met zogenoemd 'blended learning', een combinatie van klassikaal en online leren.

"Ik koos voor deze opleiding vanwege de belofte dat deze opleiding - in tegenstelling tot soortgelijke opleidingen op andere scholen - heel praktisch was. Dat was belangrijk voor mij", vertelt een van de studenten. Maar die komt er al snel achter dat het om een loze belofte ging: "We kregen helemaal geen praktijklessen." Er kwamen ook nooit stageperiodes tijdens de opleiding.

'Onderwijs was vreselijk slecht'

En diegene is niet de enige die ontevreden is over de inhoud en kwaliteit van de opleiding. "Er gingen dingen vreselijk mis en het onderwijs was vreselijk slecht", laat iemand weten. "Een aantal opdrachten die we kregen klopten helemaal niet met de werkelijkheid", voegt een ander toe.

Ook de begeleiding door docenten valt erg tegen vinden de studenten. "De opdrachten die we kregen waren vaag. Als iets niet duidelijk was en je vroeg ernaar bij de docent dan kreeg je de reactie: 'Jij wil master worden, dus dat moet je zelf uitzoeken'", legt een van hen uit.

Zorgen werden weggewuifd

De studenten zeggen de afgelopen jaren meerdere keren hun zorgen te hebben geuit over de opleiding, zowel tegen de docenten als de opleidingsmanager. Maar die zorgen werden volgens hen weggewuifd. En dan krijgen ze in het voorjaar van 2021 een zeer onverwachte mededeling.

Vlak voordat de 20 psychosomatisch fysiotherapeuten in opleiding klaar zijn met hun masterspecialisatie, laat de opleidingsmanager namelijk het volgende weten: "Tot mijn spijt deel ik hierbij het bericht dat er helaas een onvoldoende beoordeling is gekomen vanuit de visitatie vanuit de NFP."

'Mijn vertrouwen is weg'

Dat betekent dat de studenten na hun afstuderen niet zullen worden toegelaten tot het kwaliteitsregister. En dat heeft verregaande gevolgen: omdat verzekeraars hierdoor hun behandelingen niet zullen vergoeden, kunnen ze het vak niet uitoefenen.

Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Een boze student: "Ik ben er helemaal klaar mee. Mijn vertrouwen in Avans+ is helemaal weg." Ook een andere gedupeerde is het vertrouwen in de hogeschool naar eigen zeggen 'helemaal kwijt'.

Een waardeloos diploma

Na 3 jaar studeren - tegen een prijskaartje van 20.000 euro - hebben ze een diploma dat in de praktijk niets waard is. "Het is echt naar dat ik het idee had klaar te zijn, maar dat ik door het falen van Avans+ mogelijk weer een enorme tijds- en inspanningsverplichting moet leveren, met wederom alle impact van dien op mijn werk en mijn gezin", vertelt een van hen.

Sommige studenten die de opleiding hebben afgerond voelen zich bovendien ook niet kundig genoeg om het vak uit te oefenen. "Ik heb het papiertje, maar niet het gevoel dat ik alle kennis en vaardigheden in huis heb die ik nodig heb om mezelf volwaardig psychosomatisch fysiotherapeut te kunnen noemen", legt iemand uit.

'Zorgwekkende kwestie'

Acht van de afgestudeerde psychosomatisch fysiotherapeuten zijn inmiddels 'voorlopig' tot het kwaliteitsregister toegelaten, maar onder de voorwaarde dat ze een extra opleiding volgen bij Avans+. Als ze dat niet doen, zullen ze weer worden geschrapt. Zowel AVANS+ als NFP willen niet reageren. Met als reden dat de hele zaak op dit moment onder de rechter is.

Tweede Kamerlid Claire Martens van de VVD vindt de kwestie zorgwekkend, en wil de minister van onderwijs vragen deze kwestie te onderzoeken. Zij vindt dat Avans+ de studenten hun geld moet terugbetalen. Daarnaast moet er wat de VVD betreft een onderzoek komen naar soortgelijke studies. "Avans+ moet ervoor zorgen dat de fysiotherapeuten hun vak op de juiste manier kunnen uitvoeren."