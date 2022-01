Gemeenten zijn boos op het kabinet dat een half miljard euro wil bezuinigen op jeugdzorg. Wethouders schorten het overleg met de nieuwe staatssecretaris op.

Gemeenten spreken van 'een valse start' van het nieuwe kabinet. Vandaag hebben ze tijdens een overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarom unaniem besloten de samenwerking met het rijk over hervorming van de jeugdzorg op te schorten. Eerst moet de bezuiniging van tafel, vinden de gemeenten.

Niet te rijmen

"We zien dat steeds meer jongeren gebruik maken van jeugdhulp en het kabinet zegt dat er geld vanaf moet. Dat is niet te rijmen", zegt de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (D66).

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat ging gepaard met een bezuiniging en in de loop van de jaren bleek dat gemeenten veel meer geld kwijt zijn aan jeugdzorg dan gedacht. Om toch goede en voldoende zorg te blijven leveren, bezuinigden veel gemeenten op bibliotheken of buurthuizen.

Anderhalf miljard

Gemeenten vonden dat het kabinet extra geld voor de jeugdzorg beschikbaar moest stellen. Jarenlang werden ze het daar niet over eens, waarna in 2021 een arbitragecommissie werd ingesteld.

Die concludeerde dat het rijk ruim anderhalf miljard euro extra moet betalen aan gemeenten. De uitspraak van deze commissie van wijzen is bindend. Gemeenten zijn nu boos dat het nieuwe kabinet deze afspraak naast zich neerlegt.

'Minder kinderen die zorg krijgen'

"Het gaat om kwetsbare kinderen die in de kou komen te staan als het rijk zich niet aan de afspraken houdt", zegt de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (VVD). 'Nu als nieuw kabinet met meer bezuinigingen komen, dat kan gewoon niet".

"Minder geld voor de jeugdzorg betekent dat we moeten kiezen", zegt Eerenberg. "Minder kinderen die zorg krijgen, langere wachttijden, vaker nee verkopen, keihard zeggen dat ze niet in aanmerking komen".

Niet op afspraken terugkomen

Het kabinet vindt dat er gekeken moet worden of er een eigen bijdrage voor de jeugdzorg gevraagd kan worden. Parbudayal vindt dat geen goed idee. "Het is onwerkelijk dat als kinderen een beroep doen op jeugdzorg, je dan gaat praten over naar wie de rekening gaat."

"Hier is niet goed over nagedacht, dit moet je gewoon niet doen", stelt ze vast. "We moeten terug naar wat we hebben afgesproken. De overheid moet niet steeds terugkomen op afspraken die gemaakt zijn, dat is fnuikend voor het vertrouwen en niet goed voor de samenwerking'

Bron: EenVandaag Staatssecretaris Jeugdzorg Maarten van Ooijen

Staatssecretaris: meer over inhoud, minder over geld

De nieuwe staatssecretaris Jeugdzorg, Maarten van Ooijen (ChristenUnie), kent de zorgen, maar doet op dit moment geen toezegging voor extra geld. "De financiële uitdagingen zijn fors, maar er zijn ook inhoudelijke uitdagingen. We moeten het meer over inhoud hebben en minder over geld."

Maar voorlopig wordt er helemaal nergens over gepraat, zegt wethouder Eerenberg uit Utrecht."We hebben als gemeenten besloten dat we de samenwerking met de nieuwe staatssecretaris opschorten. Eerst moet dat halve miljard van tafel. We voeren allerlei gesprekken over verbeteren van de jeugdzorg, maar als je een half miljard gaat bezuinigen zijn dat geen goede gesprekken meer".