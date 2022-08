De gemeenteraadsverkiezingen zijn bijna een half jaar geleden en langzaam komen nieuwe wethouders in beeld. Voor de één is het een nieuw pad, voor de ander de volgende stap in een politieke carrière. Deze 5 wethouders hebben ieder een eigen verhaal.

Van agent naar wethouder

Bron: EenVandaag Inge Smeets ging van de politie naar de politiek

Van politie naar politiek: Inge Smeets veranderde haar carrièrepad binnen een aantal maanden. Tegenwoordig is ze in plaats van agent wethouder namens Lokaal DNA in de gemeente Meerssen. Waarom? Ze werd slachtoffer van de overstromingen in Limburg.

"Ik heb in de hele nasleep van de ramp een verbindende rol gespeeld tussen de buurt en de gemeente", vertelt ze. "Vervolgens ben ik gevraagd me verkiesbaar te stellen."

Na veel wikken en wegen besloot ze dat te doen, zonder enige ervaring. Korte tijd later werd ze ook nog gevraagd om wethouder te worden. "Ik ben er echt van overtuigd dat op dit moment alle omstandigheden ernaar zijn om er wat van te maken. We hebben een jong en fris college met mensen die gedreven zijn en ruime werkervaring hebben. Volgens mij is dat wat je nodig hebt om het te laten slagen."

Van Den Haag naar Arnhem

Bron: ANP Paul Smeulders in de Tweede Kamer

Het was een 'jongensdroom' voor Paul Smeulders: werken als Tweede Kamerlid voor GroenLinks in Den Haag. Maar in 2021 keerde hij niet terug in de fractie vanwege voorkeursstemmen op twee vrouwen.

Toch was zijn carrière nog niet voorbij, want hij werd informateur bij de vorming van het college in Arnhem. En toen werd hij gevraagd voor de functie van wethouder. "Het was geen logische stap, maar ik was zo enthousiast over het akkoord."

"Ik woon nu nog in Voorburg, dus het is aan de andere kant van het land", vertelt hij. "Maar toen mijn vrouw en ik gingen kijken in Arnhem, zeiden we: we doen het." Nu is hij dol op de stad. "Het is een ongelofelijk dynamische stad, maar er zijn ook grote verschillen. Die kanten versterken en met elkaar verbinden is een opgave voor het nieuwe college."

En ondanks zijn invloed in de gemeente, moet ook Paul gewoon Funda afstruinen om een woning te vinden. "Dat is nog best lastig."

Van student naar wethouder

Bron: Bas van Setten Eva Oosters (Student & Starter) is wethouder in Utrecht

Ze is de jongste wethouder in Utrecht: Eva Oosters van de partij Student & Starter. Ooit ambieerde ze een carrière als acteur. "Het helpt wel met publiekelijk spreken, maar het is verre van hetzelfde", vertelt ze.

Oosters en haar partij willen bijdragen aan het verbeteren van het milieu. "Het is voor onze generatie een heel belangrijk onderwerp. We zijn bezig met subsidies om houtstook tegen te gaan, om te kijken wat je met vrachtschepen kunt doen, het autoverkeer in de stad, milieuzones", somt Oosters op. "Het zijn allerlei dingen waar je mee aan de slag kunt gaan. Maar er is echt nog een hele weg te gaan de komende 4 jaar."

En het sociale leven? "Het is pittiger geworden om dat te combineren met werk, maar ik doe heel erg m'n best. Dus ik probeer, zelfs als een evenement tot laat duurt, daarna nog eventjes door te gaan. Dan moet ik maar af en toe wat inleveren op slaap."

Van het stembiljet naar meebesturen

De Partij voor de Dieren heeft voor het eerst wethouders in gemeenten: Kirsten de Wrede is wethouder voor de partij in Groningen. "Het brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en ook een bepaalde druk", zegt ze. "Je staat toch in de schijnwerpers."

"We willen meer mededogen in lokale politiek brengen en we willen aandacht besteden aan zaken als cultuur en eiwittransitie", vertelt ze. "Dat is dat we minder vlees en zuivel gaan eten en dat we meer plantaardige vleesopvolgers gaan consumeren."

Het is volgens De Wrede belangrijk dat op alle politieke lagen aandacht wordt besteed aan de eiwittransitie, dus ook lokaal. "We willen in ieder geval heel veel kennis aanreiken, veel info geven over waarom die trans zo belangrijk is."

Van oppositie naar beslissen

Bron: Erik Fecken Enes Yigit is een van de eerste wethouders namens de partij DENK

"We hebben natuurlijk voor de verkiezingen ook richting onze kiezers uitgesproken dat we bestuursverantwoordelijkheid willen nemen. Dat is nu gelukt en daar zijn we ontzettend trots op", zegt Enes Yigit van de Rotterdamse tak van de partij Denk. Na jarenlang alleen in de oppositie actief te zijn geweest, gaat ook Denk nu meebesturen op gemeentelijk niveau.

Volgens de kersverse wethouder is de tijd rijp nu Nederland kampt met meerdere crises. "Je hoeft maar even op te staan en de kranten open te slaan en je ziet opnieuw een onderzoek of rapport waaruit blijkt dat het niet goed gaat. Een inflatie van 9,9 procent is niet niks."

Als wethouder Armoedebestrijding is hij dan ook van plan door middel van een 'stevige lobby' extra middelen vanuit het Rijk te regelen. "We willen zorgen dat de Rotterdammers straks weer een mooie toekomst hebben."