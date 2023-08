Een eeuwenoude veerpont tussen Driel en Oosterbeek vaart nog elke dag: Het Drielse Veer. Maar met de regenachtige dagen van de laatste tijd is het er een stuk minder druk. De toekomst van de veerpont wordt steeds onzekerder.

Het veerpontje in Gelderland is een van de oudste van Nederland en vaart het gehele jaar over de Nederrijn. Het biedt een overtocht aan voetgangers en fietsers. In de zomer zijn er normaal gesproken veel toeristen die graag van de service gebruikmaken.

Die-hard toeristen

"Vorig jaar brachten we ruim 100 duizend passagiers over", vertelt Frits, bestuurslid en penningmeester van Stichting Drielse Veer. "Dit jaar zitten we al tussen de 55 en 56 duizend."

Door het slechte weer is het de afgelopen tijd een stuk rustiger. "Behalve wat vaste klanten en die-hard toeristen hebben we niet veel mensen overgezet", vertelt de 28-jarige Koen die op de pont werkt. "Als 's ochtends de buienradar aangeeft dat er buien zijn, dan zie je mensen andere keuzes maken", voegt Frits toe.

Potje is leeg

En dat terwijl er geld nodig is om de veerpont te kunnen laten varen. Normaal kwam er geld uit het Verenfonds van de provincie Gelderland, maar dat potje is leeg, vertelt Frits. "We weten nog niet wat het gaat betekenen", is hij nog onzeker over de toekomst.

Wel ligt er wel een ruim ondertekende petitie bij het provinciehuis om te zorgen dat te pont blijft bestaan. "Het is aan het nieuwe bestuur wat ze daarvan vinden."

Maatschappelijke waarde

Daarnaast praat de stichting met de gemeenten Renkum en Overbetuwe. "Die willen de vaart houden, net als wij. We hebben ook al wat afspraken gemaakt voor volgend jaar", zegt Frits.

Maar voor de lange termijn blijft het onzeker. "De maatschappelijke waarde van zo'n pont is enorm. Kom er niet aan, zou ik zeggen. Het volk wil hier gewoon gebruik van maken."

Beleving

Als het pontje niet meer zou varen, heeft dat grote gevolgen, zegt Frits. "Forenzen zullen een andere route moeten kiezen: omfietsen of gebracht worden. Of je moet het openbaar vervoer pakken, maar dan ben je meer dan 1 uur onderweg."

Daarnaast benadrukt Koen dat de pont ook een beleving is. "Zeker voor de toeristen."

Eeuwenoud

"Voor hen kan het niet lang genoeg duren. Er zijn genoeg mensen die zeggen: 'Ik wil nog een keer'", vertelt hij. Frits hoopt dat de pont nog lang die beleving kan bieden.

"Deze pont vaart al eeuwenlang. Er zijn foto's en schilderijen uit de jaren 1500 en 1600. En hij is eigenlijk nog ouder. Hij hoort echt bij de omgeving, hij is niet weg te denken."