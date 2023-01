Tussen zonsondergang en zonsopkomst vaart geen watertaxi meer tussen Ameland en het vaste land. In geval van nood kunnen eilanders dus niet meer naar de vaste wal. Ze vrezen voor onbereikbaarheid en ook de burgemeester maakt zich zorgen.

De watertaxi mag 's nachts niet harder dan 20 km per uur, in verband met het milieu en de veiligheid. Die regelgeving bestond al, maar is weer actueel geworden na de aanvaring afgelopen najaar bij Terschelling, waarbij doden vielen.

Watertaxi in geval van nood

Nu gaat om 20.00 uur de laatste boot van wal naar Ameland en om 19.00 uur van Ameland naar wal. Tot de volgende ochtend zitten bewoners vast. In geval van nood konden eilanders voor 218 euro in de donkere uren met de watertaxi, maar dat is dus niet meer zo.

Een aantal andere reders met sneltaxi's van en naar andere Waddeneilanden willen nu stoppen met varen in de donkere uren als de maximumsnelheid niet omhoog mag. Op Ameland merken ze dus dat al, omdat er geen watertaxi meer vaart in het donker. Eilanders zijn niet blij.

Familie en ziekenhuis bezoeken

"Met calamiteiten wil je het ziekenhuis of familie bezoeken. En als dat dan niet gaat, heb je een probleem", vertelt een bewoner van Ameland. "Als je zelf met spoed naar het ziekenhuis moet, kun je met de helikopter, maar als je naar je familie moet, kan dat dus niet."

Een ervaringsdeskundige is een meneer die ooit met een heggenschaar zijn vingers eraf knipte. Hij ging met de helikopter naar het ziekenhuis, maar zijn vrouw kwam er pas uren later achteraan omdat ze moest wachten.

Navelstreng

De laatste watertaxi vertrekt nu om 18.30 uur. Burgermeester van Ameland Leo Stoel maakt zich ook zorgen. Samen met burgemeesters van vier andere Waddeneilanden stuurde hij een brief naar de Tweede Kamer.

"Het is onze navelstreng. Alles wat we hier hebben moeten van de vaste wal komen. En als we dan niet bereikbaar zijn, is dat echt een probleem. Denk aan brandweerlieden die na de opleiding niet terug kunnen komen, of belangrijke onderdelen voor boeren die dan niet geleverd kunnen worden."

'40 kilometer per uur is veilig'

De burgemeester wil dat watertaxi's 40 kilometer per uur mogen blijven varen, in plaats van 20 kilometer per uur. "Bestaande bedrijven die dit soort voorzieningen in stand houden, moeten hun diensten kunnen continueren", zegt Stoel.

"Moeten ze u door regels beperkt worden in datgene dat ze al jaren doen? Het zijn mensen die weten wat ze doen. Het kan veilig", zegt hij.

Concessie doen

Maar waddeneilanden zijn werelderfgoed. De snelheid is mede daarom teruggebracht naar 20, omdat het beter is voor de natuur. Moet je er als eilander niet wat voor overhebben om op werelderfgoed te wonen? Nou, niet alles, zegt Stoel duidelijk. "Wij weten dat dit een natuurgebied is en daarom is het ook zo mooi, maar er wonen ook mensen. Daar moet een balans zijn. Het is voor ons ook de plek waar wij wonen en werken."

"Kun je je voorstellen dat er een hek om Amsterdam gaat, van 's avonds 19.00 uur tot 's morgens 06.00 uur? Alle respect voor de natuur, maar er zijn soms dingen waarbij je ook met de natuur een concessie moet doen", zegt hij. Een medewerker van Wagenborg die op het eiland woont en zelf een boot heeft vaart zichzelf voortaan maar naar de vaste wal als het nodig is. "En ik ben gebeld door anderen met de vraag of ik die over kan zetten."