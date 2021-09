Ben je zwaarder dan 95 kilo, dan mag je op de Groningse manege De Bongerd niet meer paardrijden. Zo moet voorkomen worden dat paarden overbelast raken door ruiters met overtollige coronakilo's. Moet zo'n regel algemeen worden ingevoerd?

De Bongerd verwijst in het Dagblad van het Noorden naar een richtlijn van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) waarin staat dat een ruiter 15 tot 20 procent mag wegen van het gewicht van het paard.

Rugklachten

Fenna Westerduin van de KNHS legt uit dat die richtlijn er inderdaad is, maar dat het geen wet van Meden en Perzen is: "Als iemand al van jongs af aan gereden heeft en in de loop der jaren zwaarder wordt, dan kan een ruiter van 100 kilo wel heel erg goed meezitten. Zo wordt de rug van het paard niet belast, terwijl iemand van 60 kilo misschien niet meezit en wel de rug van het paard belast."

Rijervaring telt dus, maar dát paarden soms overbelast raken bleek uit een rapport van Dier en Recht uit 2018. Rugklachten zijn bij managepaarden een veelvoorkomend probleem. Volgens Sarah Pesie zijn er veel paarden met problemen: "Paarden gaan dan kortere stappen maken, raken eerder vermoeid, verstappen zich eerder, struikelen, krijgen eerder artrose of krijgen slijtage in de rug."

Negatieve reacties

Fenna Westerduin van de KNHS onderstreept dat ruitersportcentra zuinig zijn op hun paarden en hen absoluut niet willen overbelasten. Regelmatig krijgt ze daarom de vraag van ondernemers of er niet wél een harde gewichtseis kan komen vanuit de federatie. Het zou manegehouders veel ellende kunnen besparen.

"Als je zwaar bent en wilt paard rijden, maar te horen krijgt dat dat niet mag omdat je te zwaar bent, dan kan ik me voorstellen dat dat geen prettige boodschap is." Negatieve reacties komen veel voor. "Manegehouders vragen ons ook: help ons en maak echt een eis hiervan. De Nederlanders wordt steeds mondiger en de reacties worden steeds onaardiger", vertelt Westerduin.

'Het paard gaat voor'

Toch kan de KNHS zo'n harde gewichteis niet hanteren, omdat de vaardigheid van de ruiter dus ook een rol speelt. "Uit Brits onderzoek bleek dat een paard 15 tot 20 procent van z'n eigen gewicht kan dragen. Maar ze zagen deze symptomen wel minder bij mensen die goed konden rijden, maar volgens de maatstaven wel te zwaar waren."

Ofschoon er geen keiharde richtlijn is zijn er steeds meer ruitercentra en maneges die, net als De Bongerd, zelf een gewichtseis stellen. Westerduin vind het een goede zaak: "Als ik naar mijn eigen man kijk" hij kan goed paardrijden, maar is zwaarder geworden in de loop der jaren. Als we een strandrit willen maken, wordt hem weleens 'nee' verkocht. En dat is prima, want het paard gaat uiteindelijk voor."