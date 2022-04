150 paarden houdt Rutger van der Peet nu. Maar de provincie wil dat hij krimpt en teruggaat naar zo'n 40 dieren, zodat de natuurgebieden waar hij met zijn bedrijf tussenin zit aan elkaar verbonden kunnen worden. "Dan moet ik stoppen."

Van der Peet heeft een paardenpension, hij stalt paarden voor eigenaren. Zijn bedrijf zit net buiten Bloemendaal, tussen twee natuurgebieden in. Zijn klanten komen vooral uit Bloemendeel, Heemstede en Haarlem. Nu heeft de provincie Noord-Holland andere plannen voor het bedrijf en het land van Van der Peet en zijn buren.

50.000 voetbalvelden aan natuur erbij

Er moet namelijk meer natuur in Nederland komen, het liefst verbonden. Als het bedrijf van Van der Peet krimpt en zijn grond vochtig hooiland wordt, kunnen twee natuurgebieden aan elkaar worden verbonden. En dat is precies waar het Natuurnetwerk Nederland, een verantwoordelijkheid van de provincies, naar streeft.

De doelstelling is om in 2027 734.000 hectare natuurgebied op land te hebben, dat met elkaar verbonden is. Begin vorig jaar was er een kleine 700.000 hectare en dus moet er nog 35.000 hectare bij, dat is vergelijkbaar met ruim 50.000 voetbalvelden.

Geen verdienmodel

"Ze willen hier vochtig hooiland maken, wat betekent dat de grond vochtig wordt", vertelt Van der Peet. "Dan kun je er dus geen paarden meer op houden." Paarden met natte voeten zijn namelijk snel vatbaar voor ziektes aan de voeten en benen.

De provincie wil Van der Peet subsidie geven, zodat hij minder paarden kan houden en het gebied als natuurgebied gaat beheren. Maar volgens Van der Peet is dat geen oplossing. "Als de overheid de plannen doorzet, zijn wij genoodzaakt te stoppen. Als ik de plannen volg, zou ik teruggaan naar zo'n 40 paarden. Maar uiteindelijk kan ik daar geen verdienmodel mee rondmaken en dus zal het doodbloeden. Mijn klanten, die hier van de natuur genieten, moeten dan op zoek naar een andere plek, maar die is er eigenlijk niet."

'Met mijn rug tegen de muur'

In de provincie Noord-Holland zijn ze al aardig op weg om de natuurgebieden aan elkaar te verbinden, maar juist het verwerven van de laatste stukken natuur is het moeilijkst. Met enige regelmaat loopt de groene verbinding namelijk dwars door landbouwgebieden heen.

Van der Peet heeft het gevoel dat hij met zijn rug tegen de muur staat. "Ik wil met ze praten over biodiversiteit en ben daar ook zelf veel mee bezig bezig, maar niet in het Natuurnetwerk. Dan is mijn bedrijfsvoering namelijk niet meer mogelijk."

Overvallen

Voor Van der Peet levert het een hoop stress en onzekerheid op, terwijl er volgens hem juist enkele jaren geleden samen met natuurorganisaties goede afspraken zijn gemaakt. Hij voelt zich overvallen doordat deze afspraken plaatsmaken voor dwang. Het voortbestaan van het eeuwenoude familiebedrijf wordt bedreigd, zegt hij.

"Als je 300 tot 400 jaar het bedrijf in de familie hebt, wil je er ook wel wat voor doen. Je hebt het gevoel dat je niet gewenst bent." De gemeente Bloemendaal staat ook achter hem, maar de provincie dus niet.

Goedkope tuinman

De verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Esther Rommel, zegt zoveel mogelijk samen met boeren de natuurdoelstellingen te willen realiseren. Om de natuurdoelstellingen te realiseren en mogelijk boeren te compenseren is ook flink budget beschikbaar "We praten over ongeveer 600 miljoen euro, maar het is het waard. Zeker omdat je daarmee die verbinding (tussen de natuurgebieden red.) kan maken. Dat vergroot de biodiversiteit."

"Als er gezegd wordt dat ik mag blijven zitten, dan word ik een hobbyboer", zegt Van der Peet. "Ze zeggen dat ze volledig compenseren, maar dat geloof ik niet. Ze zoeken een goedkope tuinman en je mag het gaan beheren op hun voorwaarden."

'Net als in Groningen'

Hij kent in andere provincies ook voorbeelden van boeren die onteigend werden. Verplaatsen naar een regio met meer ruimte is ook geen mogelijkheid omdat zijn klanten, de eigenaren van de paarden in het pension, allemaal uit de omgeving komen.

"Je zit in de wurggreep van de overheid. Het is net als in Groningen", zegt hij. "Ik zit op 9 á 10 kilometer van Schiphol en Tata Steel. Ik heb mij laten vertellen dat Tata Steel 3000 keer meer uitstoot. Dus ja, wat dragen wij dan bij?"