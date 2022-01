Komende nacht zijn er een boel vallende sterren te bewonderen. Zo rond 4.15 uur vannacht zie je de meesten. Mocht je de Boötiden-meteoren, want zo heten ze, willen spotten, dan heb je een goeie kans. Naar verwachting vallen er zo'n 130 meteoren per uur.

Meteoren, ook die wie je vannacht kunt zien, komen voort uit sterrenstof. Kort gezegd is een vallende ster een stukje ruimtestof. 'Stof?', zul je misschien denken. Vanochtend vertelde sterrenkundige Lucas Ellerbroek in het Radio1 Journaal dat de aarde elke dag een vrachtwagen aan ruimtestof tegenkomt.

Een stoffige boel

Volgens Vincent Icke, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden klopt die uitspraak van Ellerbroek. "Volgens de cijfers veegt de aarde per jaar ongeveer 15.000 ton op" legt Icke uit. "Dat komt neer op 41 ton per dag, ofwel 25 kubieke meter aan stof. Dat is een grote vrachtwagen vol, of een kleine zeecontainer."

Een stoffige boel dus, maar wat is sterrenstof precies? Komende nacht sjeest de aarde door een wolk van stof, vandaar de sterrenregen. De baan van de aarde vol zit met stof en gruis. "Als een ster aan het eind van zijn leven ontploft, worden er allerlei materialen de ruimte ingeslingerd", zegt sterrenkundige Icke. "Dit zijn voornamelijk gassen, maar sommigen van die materialen klitten aan elkaar. Dan wordt het gruis."

Ongevaarlijk

Stof klinkt als iets dat niet goed is, maar volgens ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg valt dat wel mee. Hij schat de risico's van ruimtestof heel laag in.

"De echt hele grote meteoren komen gemiddeld eens in de 50 tot 100 miljoen jaar voor", legt hij uit. "Een planetoide zo groot als de Mount Everest schakelde de dino's uit bijvoorbeeld. Maar de kleine stofdeeltjes heb je dagelijks. En de zandkorrels en de grindsteentjes zijn heel zeldzaam. Dus echt schadelijk is het niet, anders zou je dat ook wel vaker horen."

Lastig in te schatten

Dat de aarde door zoveel stof gaat als de lading van een vrachtwagen, klopt, maar de precieze hoeveelheid van dat stof is lastig in te schatten.

"Het hangt er ook vanaf van waar je kijkt," stelt Van Den Berg, "Iemand uit de Verenigde Staten ziet wellicht een andere hoeveelheid stof dan iemand uit Nederland. Maar een vrachtwagen aan stof zou zeker goed kunnen."