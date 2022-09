Na een periode waarin het minder slecht ging in Ter Apel in het aanmeldcentrum voor asielzoekers, sliepen er vannacht weer honderden mensen buiten. Hulpverlener Roos Ykema wilde de vluchtelingen helpen met tenten, maar dat mocht ook nu niet.

Er was in de regio wel hier en daar tijdelijke opvang voor enkele honderden asielzoekers, maar gisteravond mocht dat niet baten omdat er onduidelijkheid was over het vervoer daarnaartoe. 300 asielzoekers sliepen buiten in de regen, of onder de aanhanger van het Rode Kruis.

Haringen uit de tenten

Ykema van hulporganisatie MiGreat kwam rond half tien 's avonds met 300 tenten het grasveld van Ter Apel op, maar kreeg direct de handhaving op haar dak. "Ze vinden het veiliger als de mensen buiten in de regen slapen, dan in tenten. Terwijl wij de haringen uit de tenten zelfs al verwijderd hadden."

Ykema was vannacht tot half 1 op het grasveld van Ter Apel aanwezig. "Het was heel heftig. We kwamen aanrijden, toen kwam de beveiliging pas naar buiten."

Beveiliging zit binnen het terrein

"De handhaving treedt op zodra wij aankomen en wanneer ze zien dat wij tenten achterin de auto hebben. Dan komen ze dus pas buiten het terrein van het aanmeldcentrum. Daar zijn ze dus niet al de hele tijd om de veiligheid van de asielzoekers te handhaven."

"Ze handhaven alleen de noodverordening van de gemeente dat kamperen verboden is. Het idee is dat dat gevaarlijk is." Ykema zou het liefst zien dat er buiten het terrein ook beveiliging is.

Nieuwe locatie

Vannacht sliepen er dus voor het eerst sinds een aantal dagen weer mensen buiten. Er zijn in de omgeving van Ter Apel wel tijdelijke locaties, maar die konden ook geen soelaas bieden. "In Zuidbroek is maar twee nachten per week plek voor mensen, in Stadskanaal konden we ook niet iedereen kwijt", vertelt Gert-Jan Stuivenberg van het COA. Hij was tot gisteren verantwoordelijk voor locatie Ter Apel als adjunct regiomanager. Nu is hij verantwoordelijk voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp.

"Vanaf morgen komen er 500 plekken bij in de Marnewaard in Zoutkamp voor de mensen die wachten op de volgende stap in hun procedure. Als ze zich al hebben aangemeld bij de IND, maar ze wachten op hun afspraak met de Vreemdelingenpolitie, hoeven ze dus niet meer buiten op het grasveld te wachten."

Waar de asielzoekers bij Ter Apel precies vandaan komen

Nummertje trekken

Stuivenberg verwacht hiermee de acute crisis een beetje te kunnen beteugelen. "De mensen worden morgen met touringcars naar Zoutkamp gebracht. Ze krijgen daar een nummertje en weten dan wanneer ze aan de beurt zijn om weer naar Ter Apel te gaan, in plaats van dat ze daar elke dag weer heen gaan om voor de deur te gaan wachten."

"Veel van de mensen die nu buiten op het grasveld verblijven, hebben namelijk hun afspraak met de IND al gehad. Zij wachten op hun afspraak met de vreemdelingenpolitie en blijven daarom vaak bij Ter Apel voor de deur wachten." Met de locatie in Zoutkamp is de verwachting dat de ergste druk aan de poorten van Ter Apel beteugeld is.

Vannacht niet alle plekken benut

Gisteravond sliepen er 300 mensen buiten, terwijl er in Stadskanaal 200 plaatsen waren waarvan maar 105 plekken benut zijn. "Met die locatie is afgesproken dat kwetsbaren, vrouwen en kinderen voorrang krijgen om daar opgevangen te worden. Het gaat erom dat zij daar in veiligheid en rust kunnen verblijven."

"Er waren donderdagmiddag opstootjes en relletjes buiten Ter Apel. Verschillende mensen werden afgevoerd door de politie en kwamen daarna weer terug. Omdat er dus buiten nog enkele honderden mensen waren, maar wel alle kwetsbaren in veiligheid waren gebracht voor de nacht, hebben we besloten niet nog eens 95 mensen te selecteren om naar Stadskanaal te brengen. Dat leek ons niet verstandig, na de onrust van die dag."

Poncho's en eten uitdelen

De nieuwe tijdelijke locatie is morgen beschikbaar. Voor vannacht is nog niet zeker of de mensen onderdak hebben. Ykema is nog in Ter Apel. "Gisteren hebben we poncho's en eten uitgedeeld, dat doen we vanmiddag weer. Na een tijdje ging het COA toch ook poncho's uitdelen, die werden over het hek gegooid.

"De mensen moesten dus door de regen naar de hekken om poncho's te halen", vertelt ze. "Wij zijn ze zelf gaan uitdelen onder het afdekzeil, zodat de mensen niet nat werden onderweg naar hun poncho."