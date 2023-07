Met de val van het kabinet over de asieldeal zijn er grote zorgen in het land. Ook in Ter Apel, waar vorig jaar asielzoekers buiten sliepen. Hoe moet het nu verder met een demissionair kabinet? Gemeenteraadsleden hopen dat het kabinet zijn belofte houdt.

"Ik dacht: gaan ze nu echt over dit dossier vallen?" vertelt CDA-raadslid Herma Hemmen uit de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. "Ik dacht eerder aan Groningen of het landbouwakkoord. Het is opmerkelijk dat gezinshereniging hiervoor zorgde, want die groep zorgt helemaal niet voor de grootste instroom."

Nieuwe asieldeal

Ter Apel is een belangrijke plek als het gaat om de asielproblematiek in Nederland. Vorig jaar sliepen er asielzoekers buiten omdat het aanmeldcentrum in het dorp vol zat. Demissionair staatssecretaris Eric van den Burg probeerde de afgelopen anderhalf jaar te voorkomen dat het deze zomer nog een keer zou gebeuren.

Met een spreidingswet die gemeenten verplicht om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen en een nieuwe asieldeal wilde hij dat voor elkaar krijgen. Maar vrijdagavond viel het kabinet erover: de partijen konden het niet eens worden over gezinshereniging. Van den Burg vond het een moeilijke beslissing, die hem zichtbaar emotioneel maakte.

Stevige belofte

Hemmen vond het mooi om te zien dat het Van den Burg zo aanging. "Hij heeft ongelofelijk hard gewerkt, samen met alle partijen. Ook met onze gemeente", zegt ze. "Het zal hard bij hem zijn aangekomen, zeker omdat zijn eigen partij ervoor zorgde. Maar ik geloof echt dat hij zich zal blijven inzetten."

De demissionair staatssecretaris zei gisteravond in een interview namelijk dat hij zich aan zijn beloften en aanspraken zal houden, zodat er niet nog een zomer mensen buiten moeten slapen in Ter Apel. "Daar houd ik hem aan", zegt Hemmen. "Het is een stevige belofte, maar wel echt noodzakelijk."

Vertrouwen

Daarvoor moet echt alles op alles gezet worden, zegt het raadslid. Ook als het kabinet demissionair is. "We moeten er met de gemeenteraad bovenop blijven zitten om te zorgen dat onze belangen vertegenwoordigd blijven. Dat kunnen we door de goede relatie met onze burgemeester en met de staatssecretaris. Ik ga ervan uit dat dat contact goed blijft."

Van den Burg heeft het vertrouwen van de gemeente Westerwolde namelijk wel gewonnen, zegt Hemmen. "Hij liet vaak zijn gezicht zien bij het college en in de gemeenteraad, maar ook bij het complex van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)."

Verkiezingen eerder

Hoewel ze hem zelf graag terug zou zijn in een nieuw kabinet, omdat Van den Burg weet wat hem te doen staat 'en ze niet iemand helemaal moet bijpraten', vindt Hemmen wel dat de demissionair staatssecretaris er goed over na moet denken. "Het is echt een ingewikkelde post." Maar eerst moeten er nog nieuwe verkiezingen komen en moet er geformeerd worden.

In de tussentijd hoopt Hemmen dat alles op het gebied gewoon van asiel doorgezet kan worden. "Ik hoop niet dat het controversieel verklaard gaat worden en dat de spreidingswet dan niet doorgaat. Dan wordt het echt desastreus", zegt ze. "De problemen in Nederland zijn heel urgent, die verkiezingen zouden eerder gehouden moeten worden. Dit kan je niet allemaal doorschuiven."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier de reportage in Ter Apel