Niet veilig genoeg en niet hygiënisch genoeg. Tal van redenen kreeg Yljo van Donselaar voor waarom hij geen dekens en tenten mocht brengen naar de vluchtelingen die weken buiten sliepen in Ter Apel. Vandaag hoorde hij de echte reden. "Heel pijnlijk."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd drong afgelopen zomer aan op goede slaapplekken voor vluchtelingen die buiten moesten slapen in Ter Apel. Maar uit documenten die de NOS en RTV Noord hebben ingezien, blijkt nu dat de veiligheidsregio extra tentdelen en ondervloeren weigerde, omdat andere gemeenten dan minder snel mensen zouden opvangen.

Brandgevaar en camera's

Van Donselaar vindt het nieuws ontzettend pijnlijk om te horen. "Toen wij die tenten hebben uitgedeeld en die niet gebruikt mochten worden, werd als argument gegeven dat het brandgevaarlijk was omdat mensen er kaarsjes in zouden branden. En er zitten haringen in, dat is gevaarlijk. Die haringen hebben we vervangen door zandzakken, maar ook dat was niet goed."

Toen kreeg Van Donselaar te horen dat als mensen in tentjes zouden liggen, ze niet goed te zien waren op de camera. "Nou, ik hoop dat ze nu fijn naar de beelden hebben kunnen kijken", zegt hij ontsteld.

'Mensen gebruikt als middel'

Van Donselaar had altijd al het idee dat er nieuwe redenen werden verzonnen voor waarom er geen hulp mocht komen van stichting MiGreat, waarvoor hij zich inzet. "Ze zijn ons nooit tegemoetgekomen. En nu snappen we waarom."

"Aan de ene kant denk ik: dus we hadden gewoon al die tijd gelijk, en aan de andere kant is het zo pijnlijk dat mensen een spel spelen en andere mensen als middel gebruiken om iets voor elkaar te krijgen", zegt Van Donselaar. "Ze creëerden een onveilige situatie omdat ze het zogenaamd veilig wilden maken."

Woedend

Uit naar buiten gekomen berichten die heen en weer zijn gestuurd tussen de voorzitter van de veiligheidsregio, Koen Schuiling en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, blijkt dat Schuiling 'verbijsterd' was over een blog die de inspectie publiceerde. In de blog staat dat de situatie schrijnend is, er kans is of infectiegevaar en dat de veiligheidsregio daar verantwoordelijk voor is.

Schuiling van de veiligheidsregio noemde de blog 'een trap onder de gordel' en dat is nu naar buiten gekomen. Die reactie maakt hulpverlener Van Donselaar woedend. "Er hebben mensen buiten gelegen en nu vind jij het verbijsterend? Dat vind ik heel sneu. Het lijkt nu alsof hij (Schuiling, red.) slachtoffer is. Ik zou me doodschamen."

'Drukmiddel werkte niet'

De situatie in Ter Apel werd gebruikt als politiek drukmiddel om gemeenten in beweging te brengen om mensen op te vangen uit Ter Apel. Maar dat heeft helemaal niet gewerkt, zegt Van Donselaar.

"Er hebben mensen weken buiten geslapen. Weken. Uiteindelijk kwamen er gemeenten over de brug, maar dat heeft zo lang geduurd.

Omstandigheden schrikken niet af

Van Donselaar heeft een opslagruimte vol met tenten, matjes, eten, drinken en een eigen stroomvoorziening zodat hij ter plekke aan de slag kan. Hij verwacht dat het dit jaar weer nodig is in Ter Apel.

"Ik ga er vanuit dat het 100 procent gaat gebeuren. Dan loop ik ook niet achter. Het is een afschrikbeleid dat nu gevoerd wordt. Zo van: kom maar niet hier, hier is het niet goed geregeld." Maar asielzoekers uit bijvoorbeeld Jemen schrikt het niet af, weet Van Donselaar. "Die gaan echt niet weg omdat ze een paar weken buiten moeten slapen. Die hebben erger meegemaakt."