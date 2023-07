Met je gezin in het holst van de nacht het bos in. Of zelfs met voer op pad. Experts zien dat mensen de gekste dingen doen om een wolf te spotten. Maar is dat wel een goed idee? "Gericht in de leefomgeving van de wolf zijn, is niet goed."

Een paar weken geleden werd een wolf doodgeschoten in Drenthe, nadat het dier daar een schapenhouder had aangevallen. Veel mensen zijn bang voor de wolf, of boos op het dier. Toch zijn er ook mensen die er juist plezier aan beleven als ze een wolf van dichtbij zien. Maar ook de enthousiastelingen waarschuwen: houd het binnen de perken.

Wolven spotten

In alle vroegte de Veluwe op om deze zeldzame viervoeter te zien: Martijn Struijf is een echte wolvenspotter. Hij is boswachter, maar wolven spotten ziet hij echt als hobby. Hij is gefascineerd door wild life. Struijf spot samen met vrienden. "Ik denk dat we samen in totaal zo'n 1.000 keer een wolf hebben gezien."

"Met een groepje vrienden brengen we fanatiek in kaart waar de wolf zit. Maar we doen dat heel bewust niet met als doel te exploiteren, voor toerisme of excursies. Het gaat ons om de educatieve meerwaarde van het dier. We willen er meer over weten en leren, zodat we dat ook aan mensen kunnen vertellen", vertelt hij. "Want het roodkapje-verhaal van de grote boze wolf is zwaar overtrokken", vindt Struijf.

Fotografen die wolven voeren

Dat het dier kwetsbaar is, daar is Struijf zich heel goed van bewust, vertelt hij. Pasgeleden kwam hij oog in oog te staan met twee wolven. "Maar om dat voor elkaar te krijgen moet je niet allerlei gekke trucjes uithalen."

Het gaat hem ook niet om 'het mooiste plaatje schieten', vertelt hij. "Ik ga elke week wel een keer naar de Veluwe om te spotten, maar ik plaats niet al het beeldmateriaal op social media. Juist niet." Hij ziet dat natuurfotografen de gekste dingen doen. "Ik ben echt tegen het voeren van wolven door mensen. Op een gegeven moment was er een wolf die op mensen afkwam, omdat 'ie gevoerd werd. Die komt veel te dichtbij. Dat is echt niet goed."

'Wolf mag je niet verstoren'

Oud-boswachter Lennard Jasper van stichting Behoud Veluwsch Landschap heeft weleens contact met Struijf. "En als hij de enige zou zijn die wolven spot, zou het anders zijn. " Jasper doelt op de wettelijke afspraken: "De wolf wordt Europees strikt beschermd en daarom mag je haar niet verstoren", zegt hij. "Je moet nooit recreatief gericht naar wolven op zoek gaan voor eigen hobby."

We moeten volgens Jasper de wolf met rust laten. "De wolf ondervindt nu hinder van mensen." Toen hij werkte als boswachter, zag Jasper de aandacht voor de wolf op de Veluwe steeds verder toenemen. "Moeten we de aanwezigheid van mensen in het leefgebied van wolven en de effecten daarvan niet ook monitoren? Er vind al jaren vanuit ecologisch perspectief wolvenmonitoring plaats, maar niet vanuit recreatief-toeristisch perspectief."

Bekijk ook video Hoe de discussie over de wolf Nederland verdeelt

Openingstijden inperken

Jasper is er duidelijk over: hij wil dat monitoring van de wolf vooral door professionals gebeurt, en dat niet jan-en-alleman zelf op zoek gaat naar de viervoeter. Daarnaast zou hij graag zien dat de openingstijden van bijvoorbeeld de Veluwe worden ingeperkt. Je mag van zonsopgang tot zonsondergang in het natuurgebied komen, maar in de zomer vindt Jasper die openingstijden te ruim.

"We zijn 's morgens al in het leefgebied van de wolf als hij nog niet klaar is met z'n nacht. En 's avonds als de wolf uit z'n ruststand komt, zijn we er ook nog. Ik vind dat daar iets aan moet gebeuren. Dat helpt mensen ook zich te realiseren dat je er mag zijn, maar respect moet hebben voor het leefgebied."

Op de paden blijven

"Wat wij echt willen voorkomen, is dat onze bezoekjes een negatief effect hebben op de wolven en op de pups", zegt wolvenspotter Struijf. "Dat is het laatste wat wij willen willen."

Wat volgens Struijf het belangrijkste is: ga niet van de paden af. "Daar liggen overdag wolven te slapen en ze verwachten daar geen mensen te zien. En ga ook 's nachts het gebied niet in, dat mag ook niet."

'Ik ben gespot!'

Zelf is Struijf niet bang voor de wolf. Het dier komt ook niet op je af, weet hij uit ervaring. "Als ik letterlijk oog-in-oog sta met een wolf, gebeurt er altijd hetzelfde. Hij kijkt, geeft een schrikreactie en denkt: hij heeft me door, ik moet nu een andere weg gaan zoeken, ik ben gespot."

"Dan draaien ze zich om en vervolgen ze hun pad. Een wolf heeft namelijk niks bij je te zoeken", zegt Struijf. "Ze hebben van hun ouders geleerd dat ze moeten jagen op bijvoorbeeld zwijnen en edelherten. Een wolf wil ook niet gewond raken, want dat vormt 'ie een gevaar voor de roedel."

Subsidie van overheid

De spotter snapt wel dat boeren zich drukmaken over de aanwezigheid van het dier. "Ik snap dat het voor veehouders echt een probleem is. Daarom vind ik ook dat de overheid subsidie moet geven aan de boeren. En dat er betaalde werkgroepen moeten komen, die helpen met de bescherming."

Jasper wil ook dat de overheid in actie komt, vooral ook om dat leefgebied van de wolf te beschermen. "Ik zie de wolf niet alleen als meerwaarde voor de natuur, maar ook voor toerisme. Het geeft een extra dimensie. Maar de keerzijde is dat het te veel mensen naar het gebied trekt, of dat marketing en promotie ermee aan de haal gaan. Dat moet niet als de wolf nog bezig is zijn weg te vinden in de Nederlandse natuur en wij de soort in stand dienen te gaan houden. Voorzichtigheid is dus geboden. Daarin moet de Nederlandse overheid sturend zijn en toezicht houden, net als bij een zeearend, otter, kraanvogel of wilde kat."