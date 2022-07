Extreme hitte komende week. Door klimaatverandering moeten we wennen aan hogere gemiddelde temperaturen. In Zuid-Europa komt tropisch weer veel vaker voor en kennen ze de siësta: een middagdutje. Ideaal, zegt Paul die een B&B in Spanje heeft.

Hij ziet het wel voor zich: een siësta in Nederland. Maar of het er ook ooit van komt? "Ik denk dat het bijna niet te doen is. In Nederland werkt alles op tijd. De agenda is heilig", zegt Paul van der Zanden.

Leren van Zuid-Europese landen

Daarin zou Nederland nog veel kunnen leren van Zuid-Europese landen als een Spanje, vindt hij. Daar leven ze veel relaxter dan in Nederland. En met het tropische weer in aantocht is 'rustig aan doen' volgens Paul helemaal niet verkeerd.

Hij woont samen met zijn partner Edwin Beerens in Jalón, een vallei bij de Spaanse Costa Blanca. Daar runt hij een B&B (bed & breakfast). Alhoewel het er in de zomer aangenamer is dan op andere plekken in Spanje, blijft het er tropisch warm. "Zeker voor Nederlandse begrippen. Het is hier nu 35 graden."

Rustiger leven

Dit soort temperaturen krijgt Nederland de komende dagen ook voor z'n kiezen. "Wat je eraan doet? Een stapje langzamer lopen." Daar is het Spaanse leven veel meer voor ingericht dan in Nederland, zegt Paul.

"Je leeft hier veel rustiger dan in Nederland. Daar moet je altijd heel veel. Hier is dat veel minder." Hij vindt het er heerlijk. Maar het betekent overigens niet dat Spanjaarden ook minder doen. Integendeel, zegt de uitbater van de B&B.

Siësta helpt

Hij hekelt juist dat soort uitspraken. "Je hoort vaak dat in Spanje alles mañana mañana (morgen, morgen red.) is. Maar ze werken hier echt wel hoor. Zet maar eens een paar Nederlanders in de bouw. Die zullen veel meer zuchten dan de Spanjaarden."

Paul denkt dat juist Nederlanders minder stappen zetten bij hoge temperaturen dan Spanjaarden. Daarbij helpt de siësta, waardoor werken er op het heetste moment van de dag niet inzit voor veel Spanjaarden.

Wennen

Dat was wel even wennen, toen hij 5 jaar geleden samen met zijn partner Edwin naar Spanje verhuisde. Nog steeds maakt hij mee dat hij midden op de dag naar de winkel wil, maar hij in eerste instantie vergeet dat die dan gesloten is.

"Dat gebeurde net nog, toen ik een pakketje wilde ophalen. Toen bedacht ik me later dat de winkel pas om 4 uur 's middags weer open gaat. Nog steeds moet ik daar aan wennen."

Te volle agenda's

Paul doet zelf ook vaak aan de siësta, als het uitkomt. "Dan doe ik 's middags een uurtje rustig aan. Als het kan, vind ik het altijd erg lekker. Het zou ook goed zijn voor Nederlanders, maar die zijn er niet op ingesteld."

Nadeel is bijvoorbeeld dat je 's avonds langer doorwerkt. "Ik weet niet of Nederlanders dat wel leuk vinden. Want dat botst met afspraken. Sporten, bijvoorbeeld, of een verjaardag. Te volle agenda's, te veel verplichtingen."

Afspraak is afspraak

Dat kenmerkt Nederlanders, vindt Paul. Die maken zich soms te druk over afspraken. "Wij hebben afspraak is afspraak. Maar hier is dat anders. Spanjaarden maken zich minder druk. Al ik ergens 10 minuten van tevoren ben, vinden ze dat heel vroeg."

In Nederland gaan we misschien te strak om met tijd, zegt hij. En dat zorgt voor stress. Hij merkt het 't meest op de weg. "We zijn constant bezig met inhalen. Kan dat hier? Zal ik het proberen? Dan ben je de hele weg gespannen aan het rijden. In Spanje maakt het veel minder uit. Ben je wat later? Dan is dat vaak geen probleem."