Stel, je wilt na jaren hetzelfde werk gedaan te hebben switchen naar een baan in een andere sector. Met andere woorden: je wordt zij-instromer. Hoe doe je dat dan? Loopbaancoach Petra Mooring legt uit waar je als overstapper op moet letten.

Mensen - van jong tot oud - stappen om allerlei redenen over naar een andere sector, weet Petra Mooring. Zij is programma-manager bij James Loopbaan, verbonden aan vakbond CNV. Samen met haar collega's helpt ze mensen met allerlei soorten werk die ergens tegenaan lopen in hun loopbaan. "Ik sprak laatst bijvoorbeeld een sopraan, die nu in de uitvaartbranche werkt."

'Het vraagt veel tijd'

Mooring ziet dat mensen zowel overstappen binnen de sector waarin ze al werken, als erbuiten. Die laatste zijn de zogenoemde zij-instromers. Denk jij er ook over na om totaal iets anders te gaan doen, bedenk dat ten eerste goed dat een overstap veel tijd van je kan vragen, zegt de loopbaancoach.

"Je merkt dat mensen vaak heel enthousiast zijn en positief naar nieuwe kansen kijken. Maar ze beseffen soms niet goed dat het heel veel tijd en energie kost om werkelijk de overstap te maken", zegt Mooring. "Die motivatie is heel belangrijk, maar breng vooraf goed in kaart wat er nodig is." Dat kun je zelf doen, of met hulp van een professional.

'Meer mogelijk dan je denkt'

"Denk aan opleidingen of cursussen die je moet doen, en hoe en of je die kunt combineren met je huidige werk. Stel jezelf de vraag: wat vraagt het van mij en wat vraagt het van mijn omgeving?" adviseert Mooring. Maar laat de tijd die het kost je ook niet afschrikken. Want er is heel veel mogelijk, vertelt ze.

Switchen kan de moeite waard zijn, een nieuwe baan kan namelijk ook echt zorgen dat je een veel blijer mens wordt, volgens de loopbaancoach. "Ik wil echt oproepen: sta goed stil bij waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. Dan is er vaak veel meer mogelijk dan je denkt."

Op zoek naar een coach

Mooring ziet dat mensen vaak denken vanuit angst of belemmering. "Het zal toch niet lukken. Ik ben te oud. Ik zit al te lang op deze plek - er zijn tienduizenden redenen waarom het moeilijk is. Toch wil ik mensen motiveren om uit te zoeken waar het vuurtje zit. En als je daar eenmaal achter bent, zoek dan uit wie je erbij kan helpen.

Een coach is dan een mooie volgende stap, zegt Mooring. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat er best een grote kans bestaat dat er, binnen de cao van hun huidige werk, mogelijkheden zijn om met een loopbaancoach te praten. Dat wordt dan betaald door de huidige werkgever. Een coach hoeft dus geen bakken met geld te kosten.

Terecht bij de vakbond

Tot begin 2000 kon je met je vragen bij het Arbeidsbureau van de overheid terecht, maar dat is toen gestopt. Mooring ziet dat mensen zich vaak afvragen: waar moet ik beginnen, als ik vragen heb of iets anders wil doen op het gebied van werk?

Is er binnen jouw huidige cao geen regeling voor loopbaancoaching of werken aan je ontwikkeling, dan zijn er ook andere mogelijkheden. In coronatijd is De Vakbeweging opgezet, door vakbonden CNV en FNV. Daar kun je nog steeds terecht voor bijvoorbeeld gratis loopbaancoaching of vragen over werk.

Betaalde opleidingen

En moet je een aanvullende opleiding doen voor jouw overstap? Dan zijn daar tegenwoordig ook best veel mogelijkheden voor. "Denk aan de ict-sector, waar je bijvoorbeeld vaak binnen het bedrijf een opleiding kunt volgen. En ander een mooi voorbeeld: binnen de schoonmaakbrache, is er een scholingsfonds, dat gefinancierd wordt vanuit de sector."

De schoonmaakbranche biedt zelf hulp aan om een keuze te maken in scholing. "Sommige mensen willen in de branche blijven, maar sommigen willen ook van daaruit door naar iets anders. Dan kan dat dus op deze manier. Ook in de bouw zijn mooie regelingen en mogelijkheden, ook om binnen de sector door te groeien."

'Staar je niet blind op ervaring'

Ga je zelf op zoek naar vacatures die buiten jouw vakgebied vallen, dan staat daar vaak in dat je een bepaald aantal jaren ervaring moet hebben in eenzelfde soort functie. Dat kan demotiveren. Maar staar je daar vooral niet blind op, zegt Mooring.

"Ik merk dat kandidaten er met een veel beperktere blik naar kijken dan nodig is. Je bouwt werk- en levenservaring op, je hebt talenten ontwikkelt, die kun je vaak ook in andere beroepen gebruiken. Het komt dan niet één-op-één overeen, maar organiseer jij bijvoorbeeld bij je huidige werk altijd de teambuildingsdag? Dan kan dat voor een andere functie helpend zijn."

Nieuwe baan na uitkering

Heb je nu een uitkering en wil je in een andere sector gaan werken dan je eerder deed? Dan is in de eerste plaats het UWV je aanspreekpunt. Mooring: "Weet dat er binnen het UWV ook mogelijkheden zijn voor omscholing."

"Dat kan soms wel moeilijk zijn. Stel je moet fulltime een opleiding doen, bedenk dan goed wat dat doet voor je inkomen, dat is soms echt een uitdaging. Maar daar kan ook een rol voor een loopbaancoach liggen: wat komt er allemaal op je pad? Wat heb je nodig? Het is echt belangrijk om dat inzichtelijk te maken voor jezelf."

'Waar jij blij van wordt'

Waar nu goed terecht kunt, als zij-instromer? Onder andere in het onderwijs, de zorg, de ict, metaal en techniek en de bouw. Veel branches staan om mensen te springen. Een manier om over te stappen naar ander werk, kan dus zijn om te onderzoeken waar vraag is naar nieuwe mensen.

Maar kijk ook naar wat jij te bieden hebt, waar jij blij van wordt, tipt Mooring. "Dat is minstens zo belangrijk."