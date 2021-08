Een reünie van de Spice Girls! Als we The Sun mogen geloven komt die er nu echt aan, inclusief Victoria Beckham. Mel C, alias 'Sporty Spice', nam volgens de krant het initiatief voor de reünie

"Zoals het er nu uitziet, zullen ze samenwerken aan een reeks projecten, waaronder een album en een TV special," vertelt een bron aan The Sun. "Het feit dat Victoria Beckham ook heeft toegezegd, geeft wel aan hoe close de meiden de afgelopen tijd zijn geworden."

Beckham is altijd degene geweest die een hereniging in de weg stond. Zij zou het te druk hebben met haar kledingmerk. Het nieuwe album van de 'girlgroup' zou om een compilatie-album gaan, maar nieuwe nummers worden niet uitgesloten. De populaire meidengroep trad voor het laatst samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012.