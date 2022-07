Bus in, bus uit, fotocamera om de nek en dezelfde dag nog naar het volgende Europese land. Het stereotype beeld van de Aziatische toerist verandert. "Ze reizen op eigen houtje, blijven langer en willen Nederland écht leren kennen."

Tot aan het uitbreken van corona nam het aantal Chinese toeristen hard toe. De verwachting is dat het aantal bezoekers zich de komende zeven jaar zal verdubbelen. Niet alleen het toerisme uit China groeit hard. Ook uit landen zoals Indonesië, Cambodja en Vietnam stijgt het aantal bezoekers.

Authentiek Nederland

Gabriëlla Esselbrugge is horecaondernemer in het Overijsselse dorp Giethoorn en doet haar best om het Aziatisch toerisme te verbeteren. "De Chinese toerist steeds meer op zoek naar een verdiepende, authentiek Nederlandse ervaring. "

Esselbrugge zag het type toerist veranderen in de afgelopen jaren. "Het Chinees toerisme heeft zich ontwikkeld van groepsreizen naar individuen die diepgang zoeken. Het zijn kleine groepjes reizigers die via hun smartphone zelf hun reis plannen. Ze blijven doorgaans langer op dezelfde plek dan de meer traditionele toeristen via busreizen."

Bekijk ook 1 op de 5 minima moest vakantieplannen afzeggen: onbetaalbaar door hoge inflatie

Leuk én leerzaam

Esselbrugge ziet dat veel Chinese toeristen ook iets willen leren. Zo bezoeken ze een agrarisch bedrijf, even buiten Giethoorn, dat zich heeft toegelegd op circulariteit en duurzaamheid.

"Nederland is toonaangevend in de agro- en foodsector. Veel Chinezen willen daar meer over weten. Ze stellen vragen waar wij nog nooit over hebben nagedacht. Dat is voor ons ook heel leuk."

Bekijk ook Deze zomer toch met de auto op vakantie? Scandinavië steeds populairder als bestemming

Kennis gebruiken in China

Ook zijn veel Chinese bezoekers geïnteresseerd in hoe juist op het platteland ook toerisme zich kan ontwikkelen. "Veel van de jonge toeristen uit Shanghai of Beijing hebben ouders en grootouders op het platteland", vertelt Esselbrugge.

"Ze willen deze kennis over voedselproductie en toerisme gebruiken om toe te kunnen passen op het Chinese platteland. We helpen ze ook om die kennis te implementeren daar."