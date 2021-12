Het is een van de bekendste foto's van de afgelopen verkiezingen: Sigrid Kaag, dansend op tafel, vlak na de grote zetelwinst van D66. "Een normaal gebruik in het Midden-Oosten", zei ze onlangs in een interview. Volgens experts heeft ze gelijk.

In een interview met het AD blikte Kaag terug op het bewuste moment. "Ik sprong op tafel. Mensen die mij kennen, weten dat ik dat wel vaker doe. In het Midden-Oosten is dat normaal op feesten en partijen."

Dansen in het dna

Volgens genderwetenschapper en directeur van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, dr. Kaouthar Darmoni zit dansen verweven in de Arabische cultuur. "Wij dansen bij dood, bij het huwelijk, bij feesten. Elk excuus is goed om te dansen. Het zit in ons DNA en is een deel van onze zelfexpressie."

"Helaas kent de Nederlandse calvinistische cultuur dat niet." Darmoni is zelf van Tunesische afkomst en geeft danstrainingen aan vrouwen, waarbij ze technieken van oude (buik)dansen en Arabische cultuur met vrouwelijk leiderschap combineert.

Zelfs vrouwen

Ook volgens culinair schrijver en kok Nadia Zerouali, zelf van Marokkaanse afkomst, danst iedereen in het Midden-Oosten, ook op tafel. "Wel als de borden en het bestek al van tafel af zijn, maar we dansen overal op en tussen en tussendoor, als het maar gezellig is en feestelijk. Schoenen heb je dan vaak ook al uit, dus dat kan prima op tafel."

En ook Thomas Erdbrink, jarenlang correspondent in het Midden-Oosten, herkent het dansen op tafels. "Iedereen die wel eens in het Midden-Oosten is geweest, of in Beiroet in een bar is geweest, weet dat mensen als uiting van vreugde op tafel gaan dansen. Zelfs vrouwen."

Gezamenlijk een overwinning vieren

Volgens dr. Darmoni heeft het dansen vaak ook meer betekenis dan een uiting van vreugde: "Mannen dansen ook op tafel, maar het is juist vooral voorbehouden als 'extraatje' voor vrouwelijke leiders, om hun successen te vieren."

"Men kent die cultuur hier niet, maar binnenshuis zijn Arabische culturen heel matriarchaal. We dragen vrouwen op handen, maar ook op tafels. Het is een mooi moment om gezamenlijk een overwinning te vieren. Waar mensen met jou vieren dat je de leider bent die hen zo ver gebracht heeft, als groep kun je zo de leider bedanken."

Is dansen op tafel normaal in het Midden-Oosten? Lammert de Bruin checkt het in 'Feit of Fictie' in EenVandaag op NPO Radio 1

Vrouwen eren en vereren

Zo zag ze dat ook bij Kaag, die bewuste avond na de verkiezingen: "Sigrid Kaag is één van de weinige mensen die aan tafel zit met de grote Arabische leiders en daarbij respect afdwingt." Darmoni is dan ook niet te spreken over de kritiek die Sigrid Kaag kreeg, en de mensen die dachten dat het dansen op tafel in scène gezet was.

"Voor mij persoonlijk is het als vrouw en feminist pijnlijk om te zien hoe Sigrid Kaag behandeld is, in het kleine, zogenaamd progressieve Nederland. Ze heeft één van de mooiste gewoontes van de Arabische cultuur overgenomen als Nederlandse vrouw. Dan denk ik: het is toch een mooi voorbeeld om iets over te nemen van een andere cultuur, waarmee je vrouwen eert en vereert?"