Door aanhoudende droogte en een laag grondwaterpeil dreigen honderdduizenden huizen te verzakken. Huiseigenaren die daardoor schade aan hun woning hebben, moeten met een herstelfonds financieel geholpen worden. "Een derde tot de helft zelf betalen."

De schade herstellen aan een woning met verzakte fundering, kan een huiseigenaar tot wel een ton kosten.

Miljardenplan

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt 'dat we deze mensen niet aan hun lot kunnen overlaten'. Een inschatting van hoeveel het plan van zijn partij en D66 moet gaan kosten, vindt hij lastig. Maar hij verwacht dat het al snel oploopt tot in de miljarden.

De funderingsproblemen spelen momenteel bij zo'n 250.000 woningen, maar deskundigen verwachten dat 1 miljoen woningen potentieel getroffen worden door funderingsschade. Bij een gemiddelde grondoppervlakte van 50 vierkante meter betekent dit een schadepost van 50.000 tot 87.500 euro per woning.

Bijdrage van waterschappen

Funderingsschade heeft vaak meerdere oorzaken. "Het hangt ook af van de fundering die je hebt", zegt Nijboer. Maar dat droogte en een laag grondwaterpeil voor schade kunnen zorgen, staat vast.

PvdA en D66 willen dat waterschappen die bewust kiezen voor een lager grondwaterpeil een financiële bijdrage betalen. "De waterschappen hebben het waterpeil lager vastgesteld omdat boeren dat graag wilden. Maar dat leidt ertoe dat palen gaan rotten. Ik vind dus dat waterschappen moeten bijdragen aan het herstelfonds", zegt hij.

Deel blijft voor rekening van de eigenaar

Nijboer ziet naast de waterschappen ook een rol weggelegd voor het Rijk. "Droogte is toch meer een algemene klimaatveranderingsoorzaak, dan moedwillig het waterpeil lager houden door waterschappen." Daarnaast blijft wat de partijen betreft ook een deel voor de rekening van de huiseigenaar. Die blijft toch verantwoordelijk voor schade aan zijn huis, zegt het PvdA-Kamerlid.

Nijboer stelt voor dat er een commissie komt die per gebied vaststelt welk aandeel het waterschap, het Rijk en de huiseigenaar hebben gehad in de funderingsschade. "Het uitgangspunt is daarbij dat mensen een derde tot de helft zelf betalen", zegt hij. De rest van de kosten zijn dan voor het Rijk en eventueel het waterschap.

Nu alleen een lening

Volgens Nijboer is het logisch dat het Rijk bijspringt om mensen met funderinggsschade te helpen. "Mensen komen diep in de problemen, dus je kunt dat niet allemaal op hun bordje leggen. Bij een grote ramp is het ook niet ongebruikelijk dat het Rijk bijdraagt. Ik vind dit vergelijkbaar", zegt hij.

Op dit moment is er al wel een fonds waar huiseigenaren een 'aantrekkelijke' lening kunnen aanvragen, om de kosten voor funderingsschade mee te betalen. "Als je huis niks meer waard is heb je daar te weinig aan", zegt Nijboer.

'Voor 6 ton aan schade'

Pieter Dekker uit het Friese Spanga kan daarover meepraten. Zijn boerderij is zo ver verzakt dat hij dinsdag te horen krijgt of hij er überhaupt nog kan blijven wonen met zijn gezin. De verzakking komt door een laag grondwaterpeil en extreme droogte.

Een oplossing is voor de familie nog niet in zicht. "De kosten werden een paar jaar geleden geschat op 400.000 euro, maar met de stijgende bouwkosten en toenemende scheuren zitten we inmiddels bijna aan de 600.000 euro", schat hij. En die forse rekening kan hij niet zomaar betalen. "Maar ik kan ook niet aantonen dat direct door de acties van het waterschap, mijn huis onbewoonbaar is", zegt Dekker.