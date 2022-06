Het dodental van de raketaanval op een winkelcentrum in Krementsjoek loopt nog altijd op. De veiligheidsdiensten melden 18 doden en tientallen mensen zijn nog vermist. Correspondent Marcel van der Steen bezocht vanmorgen het getroffen gebied.

"Ik zag veel mensen puinruimen in de hoop om daar nog overledenen onderuit te halen", vertelt Van der Steen. Wat hij aantrof bij het afgebrande winkelcentrum vat hij samen als "een heel bizarre en lugubere aanblik".

'In het hart van Oekraïne'

De Russische raketaanval wekt veel woede op bij de internationale gemeenschap. Zo zeggen de leiders van de G7-landen in een gezamenlijk statement dat het willekeurig aanvallen van onschuldige burgers een oorlogsmisdaad is.

Rusland voert veel luchtaanvallen uit, maar Van der Steen legt uit waarom juist deze aanval zoveel losmaakt. "Er zijn verschillende gebieden in Oekraïne waar mensen continu onder dreiging van artillerie en luchtaanvallen leven. In het oosten, aan de noordkant bij Charkov en in het zuiden bij Mykolajiv. Maar dit is in het hart van Oekraïne."

'Relatief rustig gebied'

Van der Steen merkt dat veel Oekraïners in dit deel van het land geen rekening houden met dit soort raketaanvallen. "Wat je veel ziet, ook in andere plekken waar ik deze week ben geweest, is dat mensen blijven doen wat ze doen als er een luchtalarm klinkt."

Omdat het luchtalarm elke dag meerdere keren afgaat, schrikken veel Oekraïners hier niet meer van. "Dat is nu de echte schrik voor Oekraïners. Dat ook in een relatief rustig gebied als Krementsjoek dit soort aanvallen kunnen plaatsvinden."

Nergens veilig

De echte boodschap achter deze aanval is volgens Van der Steen dan ook 'je bent nergens veilig'. Hij denkt dat door de aanval meer Oekraïners overwegen om te vluchten.

"Het kan ook betekenen dat er mensen van plan waren om te vertrekken of juist niet meer van plan waren om te vertrekken, die nu toch zeggen: 'Ook hier ben ik niet meer veilig'. Dat is een grote zorg."

Rusland neemt geen verantwoordelijkheid

Volgens Van der Steen nemen de Russen geen verantwoordelijkheid voor hun daden. "Ze schuiven het eigenlijk af op de Oekraïense overheid. Rusland zegt dat Oekraïne wapens heeft opgeslagen naast het winkelcentrum dat ze hebben geraakt, dat daardoor het winkelcentrum ook is geëxplodeerd."

Maar dat klopt volgens de correspondent niet. "Wat ik heb gezien tot nu toe wijst erop dat Rusland dit winkelcentrum heeft aangevallen met twee raketten."

Europese hulp en wapens

Voor de Oekraïners is het moeilijk om zich tegen aanvallen als deze te verdedigen, vertelt Van Der Steen. "Oekraïne is een heel groot land. Als je kijkt naar zo'n gebied wat relatief veilig leek, dat zou op zich het luchtruim kunnen verdedigen. Maar daar heb je wel heel veel voor nodig."

Militairen roepen het Westen dan ook op om snel alle beloofde wapens te leveren. "Alleen met Europese hulp en met Europese wapens is dit eventueel te keren."