Oekraïne voert momenteel aanvallen uit op de door de Russen bezette Krim. Maar ver weg van het front, in Kiev, is het relatief rustig. Correspondent Marcel van der Steen is in de hoofdstad en vertelt hoe de bewoners de draad weer beginnen op te pakken.

Sinds een aantal dagen is Van der Steen terug in Oekraïne. Daar ziet hij hoe het leven in Kiev langzaam weer opstart. Maar ook de inwoners van de hoofdstad weten: de oorlog is nog niet voorbij. "Het is toch gewoon stil op straat."

Rustig in Kiev

Nadat Van der Steen in Kiev verwelkomd werd door het geluid van het luchtalarm, is het sindsdien rustig in de stad. "Het is ook op straat in mijn optiek alsof er niets aan de hand is, behalve de avondklok die hier om 11 uur 's avonds ingaat."

Van der Steen vertelt dat de inwoners van de hoofdstad zelfs weer op het terras gaan zitten. "Dat zag ik ook wel eerder in Odessa. Maar toch was de oorlog daar gevoelsmatiger en natuurlijk ook in werkelijkheid veel dichterbij dan hier in Kiev."

Gedanst en gefeest

Dinsdag liep Van der Steen mee met een muziekproducer die komende zaterdag optreedt op een feest. "Dat is dus heel bijzonder", vertelt hij. "Dat naast de oorlog die er gewoon is, er ook gewoon gedanst en gefeest wordt."

Wel worden er nog grenzen gesteld aan het feestgedruis, die er in vredestijd niet zouden zijn. Zo moet om 10 uur 's avonds iedereen weer naar huis, 'want om 11 uur gaat die avondklok in'.

'De dreiging blijft'

Een hele verandering ten opzichte van het begin van de oorlog dus. Toch vertelt Van der Steen dat in de straten van Kiev nog altijd te merken is dat het land in staat van oorlog verkeert. "Natuurlijk is er een andere sfeer in de stad", vertelt hij. "Er zijn geen reizigers, er zijn geen toeristen. Er zijn alleen maar mensen die van A naar B moeten."

"En daarnaast blijft er de dreiging", vervolgt hij. "Elk moment kan de situatie weer veranderen en kunnen er bijvoorbeeld raketten uit de hemel vallen."

Gezinnen herenigd

Van der Steen reisde zelf per trein naar de hoofdstad en vertelt dat, waar journalisten eerder mensen tegenkwamen die Oekraïne probeerden te ontvluchten, het nu juist andersom is. "Ik heb tot mijn verbazing echt in een bomvolle trein gezeten van de Poolse grens tot aan Kiev."

"En dan zie je op het station in Kiev, waar de meeste mensen eruit gingen, mannen staan." Zij hebben vaak bosjes bloemen en cadeautjes bij zich, of beertjes voor de kinderen. "Dat zijn families, gezinnen die elkaar maandenlang niet hebben gezien."

Oekraïners laten zich niet meer afschrikken

Een deel van de mensen die terugkeert naar Oekraïne, is ook echt van plan om daar te blijven. Zo sprak de correspondent een oudere dame die uit Berlijn kwam. "Zij zei ook: 'Ik ga terug, want waarom zou ik nog wachten op het geweld van de Russen?' Met andere woorden: ik laat me er niet meer mijn leven door bepalen."

En dat idee wordt door veel Oekraïners gedeeld, vertelt Van der Steen. "Dat ze zeggen: 'We laten ons het niet meer door afschrikken'."