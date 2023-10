Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas wordt gesproken over het toelaten van humanitaire hulp over de grens tussen Egypte en Gaza. Vandaag werd er groen licht gegeven, er mochten twintig vrachtwagens met hulpgoederen de grens over.

"Afgelopen woensdag hoorden we dat er een afspraak was tussen Egypte, Israël en de Verenigde Staten om twintig vrachtwagens naar binnen te krijgen. Maar het duurde een paar dagen voordat kon gebeuren omdat Egypte de grensovergang moest repareren nadat Israëlische bommen deze had beschadigd", vertelt Egypte-journalist Eduard Cousin.

Moeilijke positie

"Egypte wordt heel boos op de suggestie dat zij de grens gesloten houdt. Het land heeft herhaaldelijk gezegd dat zij hulpgoederen de grens over wil sturen, maar dat Israël de grens bij Rafah dichthoudt", vertelt Cousin vanuit Caïro.

De Egyptische overheid heeft dan ook een wat moeilijkere positie, legt Cousin uit. "Het land heeft goede relaties met Israël. En ze is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd heeft de overheid ook rekening te houden met sentimenten onder de bevolking. Het overgrote deel sympathiseert met de Palestijnen."

Bekijk ook Hoe is het conflict tussen Israël en de Palestijnen ontstaan? Dit ging er vooraf aan de aanval van Hamas

Anti-overheid

President Sisi van Egypte riep gisteren op tot grote protesten in Caïro en andere plekken in Egypte. Cousin was ook bij enkele protesten. Met allemaal een verschillend karakter.

"Er waren demonstraties die overduidelijk gepland waren door de overheid. Die demonstraties, die waren pro-Palestina, maar ook zeer pro-president Sisi en Egypte. Maar er waren ook demonstraties die naast pro-Palestina ook tegen president Sisi en de Egyptische overheid waren. Die werden zeer strak gecontroleerd door de politie. En op een gegeven moment werden er ook demonstranten mishandeld door de veiligheidsdiensten."

Twee blokken

Vaak als Hamas en Israël in gevechten raken, probeert Egypte te bemiddelen tussen beiden, legt Cousin uit. "Je ziet dat Egypte nu ook graag een centrale en belangrijke rol wil vervullen. Maar dat is nu een stuk moeilijker voor ze, omdat dit conflict zoveel erger is dan eerdere conflicten", zegt Cousin. "Maar met de top, die vandaag in Caïro wordt gehouden, proberen ze veel meer die rol op te pakken als belangrijk Arabisch land."

Cousin ziet wel dat er twee blokken zich vormen op de top. "Je hebt de Arabische leiders en die spreken voornamelijk over de situatie voor de Palestijnen. Ze veroordelen wat ze 'collectieve straf' noemen van Palestijnen door Israël. Terwijl de westerse leiders toch meer spreken over de terroristische daad van Hamas en het recht op zelfverdediging van Israël."

Toestemming

De vraag is nu wat er uit de top komt. En of de grens bij Rafah vaker opengesteld wordt voor humanitaire hulp. Volgens de journalist zal dat erg afhangen van hoe het conflict zich dit weekend verder ontvouwt. "Als Israël denkt dat deze hulp in de handen van de massa komt, dan zullen ze geen toestemming geven om meer hulptroepen naar binnen te laten."

"Als er vrachtwagens worden geraakt door raketten, dan zal Egypte zeggen van het is niet veilig om nog meer hulp de grens over te sturen. Dus dan kunnen ze daar ook niet meer aan meewerken." De verwachting is dat er dit weekeinde geen hulptroepen meer door Israël worden toegelaten in Gaza.