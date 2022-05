Kindermishandeling komt veel vaker voor dan gedacht. Onderzoekers bestudeerden de dossiers van 1623 zwaargewonde kinderen en schrokken van de bevindingen. Bij kinderen onder de 5 jaar was in 41 procent van de gevallen sprake van geweld of verwaarlozing.

"We zijn ervan geschrokken dat het in zo'n groot aantal gevallen gaat het om kinderen waar je misschien wat had kunnen voorkomen", vertelt kinderchirurg Roel Bakx. Samen met kinderradioloog Rick van Rijn deed hij een landelijk onderzoek naar kindermishandeling.

Meer dan verwacht

De artsen van het Emma kinderziekenhuis onderzochten 1623 dossiers van ernstig gewonde kinderen, die terecht kwamen op de eerste hulp afdeling van elf ziekenhuizen door het hele land.

"Die dossiers hebben we doorgenomen en gekeken wat is er gebeurd en is er sprake van minder mishandeling", legt Bakx uit. En wat bleek: in 41 procent van binnengebracht kinderen van 5 jaar en jonger is sprake van kindermishandeling. "Dat is veel meer dan we hadden verwacht", voegt Van Rijn toe.

Schoppen, slaan of verwaarlozing

Kindermishandeling is een breed begrip. Het omvat naast toegebracht letsel bij kinderen door geweld, maar ook door onoplettendheid, emotionele mishandeling of verwaarlozing.

Letsel komt voort uit het schoppen of slaan van een kind, of het schudden van een baby. Verwaarlozing is naar de pakketbezorger lopen en je kleine kind onbewaakt in bad laten zitten. Of een kop hete thee onbewaakt op tafel laten staan.

Onderschatten

Ouders weten vaak niet hoeveel hun kind al kan en onderschatten de kennis en kunde van hun kroost, zien de artsen van het Emma kinderziekenhuis.

"Opeens klimt je zoon op een stoel en pakt een kop hete thee van tafel", vertelt Bakx. "Of je dochter klimt uit het bedje dat bij een open raam staat en valt uit het raam naar beneden.

Levenslange schade

Vaak ontstaan verwondingen bij kinderen door ongelukken die te voorkomen zijn. Een groot deel van de ziekenhuisopnames van kinderen is dus mogelijk ook te voorkomen.

En dat is het doel van dit onderzoek. Meer aandacht vragen voor mishandeling. Want slachtoffers van kindermishandeling, verbrandingen of bijna-verdrinkingen kunnen daar een leven lang, zowel fysiek als mentaal, last van hebben.

Voorkomen

Maar hoe voorkom je dit soort mishandeling? "Wij als artsen moeten kindermishandeling scherper gaan definiëren en registreren. Anders zien we de ernst niet, en kunnen we ook niet de juiste maatregelen nemen."

"Wij moeten ouders vertellen: laat je jonge kind niet alleen in bad want het is in een split-second gebeurd. Verdrinkingen zijn vaak te voorkomen door een veiliger omgeving en een beter toezicht."

Criminaliseren

"Maar we willen ouder niet criminaliseren", zeggen de artsen, die ouders vooral willen waarschuwen voor de gevolgen van onoplettendheid.

"Er is niemand met een gezond stel hersenen - zonder psychiatrische ziektes - die 's ochtends opstaat en denkt 'goh ik ga vandaag mijn kind maar eens mishandelen'."