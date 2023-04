In Rusland krijgen mensen steeds vaker te maken met geweld en moordpartijen van teruggekeerde militairen. "Vorig jaar is voor het eerst in 20 jaar het aantal moorden in Rusland gestegen, met 4 procent", vertelt Rusland-kenner Helga Salemon.

Het Wagner huurlingenbedrijf van Jevgeni Pirgozjin heeft gevangenen uit de gevangenis gehaald om mee te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. Daarnaast zijn er honderduizenden gemobiliseerden en contractmilitairen actief. Die beginnen nu deels weer terug te keren, bijvoorbeeld de gewonden, met alle gevolgen van dien.

Gruwelijke incidenten

"Je hebt de Wagner-soldaten die voor problemen zorgen en militairen keren bijvoorbeeld terug met PTSS. En niet zelden komen ze terug met wapens", vertelt Salemon, verbonden aan Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. De Wagner-groep is een huurlingenleger dat bekend staat om het gebruiken van extreem geweld.

De Russische rechtbank lijkt overigens erg mild te zijn voor Russische soldaten die in het thuisland geweld gebruiken. Eerder gingen er al verhalen rond over Russische militairen die er met een geldboete van een paar honderd euro vanaf komen, nadat ze iemand in elkaar hebben geslagen of mensen bedreigde met een geweer.

Moord

De afgelopen maanden waren er minstens 6 gruwelijke incidenten, vertelt Salemon. "Zo was er een Wagner-soldaat die vastzat voor moord, maar toen ging vechten aan het front, weer terugkwam en toen de 85-jarige buurvrouw overhoop heeft gestoken. Hij kende al haar sinds z'n kindertijd."

"Er was ook iemand die met een jachtpistool met raketpatronen op een nachtclub heeft geschoten. Die nachtclub is in brand gestoken en daarbij zijn 13 mensen om het leven gekomen", vertelt Salemon. "En wij horen daar niks over."

Gevaar voor Poetin

Rusland zelf ziet de problemen niet echt en stelt dat maar een hele kleine minderheid van de teruggekeerde soldaten PTSS oploopt. Maar de teruggekeerde soldaten zijn tikkende tijdbommen, die op den duur zelfs een gevaar kunnen vormen voor Poetin, legt Salemon uit.

Er zijn zo'n 500.000 militairen, zegt het Russische ministerie van Defensie. Het is niet ondenkbaar dat als die gefrustreerd terugkomen, het misschien wel tot een opstand leidt." Militairen komen niet alleen thuis met wapens, maar ook met explosieven.