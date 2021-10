Arts Anastasia Vasilyeva mag een jaar niet zonder enkelband naar buiten vanwege haar deelname aan demonstraties voor de vrijlating van Kremlin-criticus Alexei Navalny. Die demonstratie mocht niet doorgaan door de coronaregels.

Vasilyeva was de arts van Navalny, maar ze keert zich van Navalny af. Ze werd zijn naaste medestander toen Navalny een paar jaar geleden giftige groene verf in zijn oog kreeg.

Hongerstaking in strafkolonie

"Ze is eigenlijk voorzitter van de doktersalliantie, een vakbond voor medici in Rusland. Er bestaan eigenlijk geen vakbonden in Rusland, maar die van haar bestaat wel echt. Haar moeder was oogarts en zij is dat ook", vertelt Helga Salemon, Ruslandkenner verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies.

"Toen Navalny in de strafkolonie werd gezet, waar hij nog steeds zit, was zij er ook bij. Navalny ging in hongerstaking en Vasilyeva stond daar als eerste aan de poort om te eisen van Poetin dat Navalny zijn artsen mochten zien, want dat mocht hij toen niet."

Relatief lichte straf

Vasilyeva moet nu een jaar leven met vrijheidsbeperkingen omdat ze samen met 8 anderen bij een demonstratie was om Navalny's vrijheid te eisen. "Dit is een beperkte vorm van huisarrest. Ze mag tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens niet buiten komen, niet buiten Moskou komen en ze mag niet meedoen aan massale demonstraties."

Die lichte straf valt makkelijk te verklaren, want Vasilyeva liet zich in een recente post op social media juist kritisch uit over Navalny. "Ze liet weten: 'Ik distantieer mij van het fonds van Navalny.' Ze schreef dat ze zich misbruikt voelde en dat ze nu alleen nog voorzitter van de doktersalliantie is en er niets meer mee te maken heeft."

Bron: EPA Alexei Navalny

Onder druk gezegd

"Mensen dachten dat haar Facebook en haar site waren gehackt, omdat het een opvallende wending is. Mensen denken nu dat ze onder druk is gezet door het Kremlin om dit te zeggen. Zij is een alleenstaande moeder van twee kinderen en heeft dus ook echt iets te verliezen", zegt Salemon.

Salemon denkt dat het klopt dat Vasilyeva onder druk is gezegd om zich te distantieren. En daarmee is Navalny een van zijn bondgenoten in Rusland kwijt. Effectief oppositie voeren is daarmee weer lastiger geworden. "De oppositie is onthoofd: Navalny zit in de gevangenis, de andere leiders zijn naar het buitenland gejaagd. Je kan het volk niet meer aansturen. Mensen gaan niet meer makkelijk de straat op."