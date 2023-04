NASA heeft een huis gepresenteerd waarin 4 mensen vanaf juni een jaar gaan wonen om het leven op Mars na te bootsen. Onderzoeker Angelo Vermeulen deed als enige Europeaan mee aan deze missie op Hawaii, een voorloper van het nieuwste Mars-huis.

Samen met vijf collega's heeft onderzoeker, bioloog en kunstenaar in de ruimtevaart Angelo Vermeulen vier maanden geleefd in een koepel van ongeveer 11 meter op de Mauna Loa-vulkaan op Hawaï. Het doel van de missie was om te achterhalen wat het effect van isolatie is op een groep mensen. En wat eet je het liefst als je onderweg naar Mars bent?

Experimenteren met koken

"Onderdeel van de missie was een uitgebreide voedselstudie", vertelt Vermeulen. "Welk soort voedsel kunnen we het beste op Mars eten? Voorverpakt voedsel worden mensen snel zat. We hebben onderzocht wat het effect zou zijn als je mensen zelf laat koken. 4 maanden lang werd er om de 2 dagen zelf gekookt en om de 2 dagen astronautenvoeding gegeten."

Maar het zelf koken ging niet op dezelfde manier als thuis, vertelt Vermeulen. Want een diepvries en koelkast meenemen naar Mars kan niet, dus kon ook niet op Hawaï. "Je hebt een waaier aan voedingsmiddelen die niet in de koelkast hoeven zoals rijst, bloem en olie. Maar ook gevriesdroogde eieren, groente en fruit. Aardappelpuree en brood waren erg populair in de groep." De uitkomst van het experiment was duidelijk, vertelt Vermeulen: "Mensen verlangen eigenlijk naar comfort food en hebben minder zin in kunstmatige maaltijden."

Contact buitenwereld

De missie had psychologisch wel een aantal uitdagingen, vertelt Vermeulen. "Je bent geïsoleerd van de mensen die je normaal dagelijks ziet. Maar je bereidt je er ook op voor."

Of Vermeulen nu weer aan een onderzoek mee zou doen zonder echt contact met de buitenwereld, weet hij niet. "Ik heb nu een zoon, ik weet niet of ik hem nu zo lang zou kunnen missen. Je hebt geen fysiek contact met de buitenwereld, je kan ook niet videobellen of directe berichtjes sturen. Het enige wat we hadden was vertraagde e-mail. Op deze manier hadden we contact met onze vrienden en familie, maar ook met mission control, die ons bijstaan met advies."

Online communiceren

Dus ook het contact met de mensen die de leiding hadden over het onderzoek en het 'personeel' in de simulatie bijstond, was vertraagd. Dat vond Vermeulen een uitdaging, vertelt hij. "Je kent de spanning wel tijdens het thuiswerken wanneer je een e-mail ontvangt die kort door de bocht geschreven is. Je kan het niet in het echt uitpraten, dan kan het snel escaleren."

"Dat is wel een probleem met zo'n missie", vertelt Vermeulen. "De mensen die in mission control zitten, kunnen zich niet helemaal inbeelden wat er gebeurt als je hier zit."

Overeenkomsten en verschil nieuwe missie

Vanaf juni gaan vier mensen dus het leven op Mars nabootsen in een nieuw gepresenteerd huis. "De verkenningsmissie van de NASA heeft veel overeenkomsten. De leefomgeving heeft dezelfde structuur en het effect van isolatie op een kleine groep mensen wordt onderzocht."

"Maar er zijn ook verschillen. De nadruk van deze missie ligt meer op de gezondheid, er wordt een medisch kwartier ingericht", vertelt Vermeulen. "Ook wordt er een voedselstudie gedaan, maar de groep gaat nu onderzoeken of je in een kleine ruimte verse groente kan kweken." Wie er dit keer aan de proef gaan deelnemen is niet bekend.