Van wonen op mars tot een vakantie naar de maan: de mens gaat steeds vaker naar de ruimte. Maar kan de mens zich ook voortplanten in de ruimte? Het bedrijf SpaceBorn United wil dat praktisch onderzoeken en over 4 jaar een embryo in de ruimte maken.

In het bedrijf werken internationale onderzoekers samen met als doel om binnen paar jaar voor het eerst een kind te verwekken in de ruimte.

Kinderen op mars

NASA en ESA (European Space Agency) doen al jaren uitgebreid onderzoek naar de kansen voor mensen om ergens in de ruimte te leven. Daar hoort ook de vraag van voortplanting bij, maar er wordt nog niet met menselijke embryo's geëxperimenteerd. Met behulp van ivf-technologie en een team van onder anderen astrobiologen, ethici en juristen, wil dit bedrijf daar verandering in brengen.

"Er gaan meer en meer mensen naar de ruimte", vertelt CTO Angelo Vermeulen van SpaceBorn United. Hij ging als enige Europeaan en gezagvoerder mee met de eerste simulatiemissie naar Mars, en heeft zich nu aangesloten bij SpaceBorn United. "Aan de ene kant zijn er bijvoorbeeld plannen om een samenleving op te bouwen op mars. Dat zijn nu nog wetenschappelijke missies, maar op termijn zullen mensen daar op semi-onafhankelijke manier gaan leven, met lokale grondstoffen en een eigen economie. Voortplanting zal ongetwijfeld ook deel uitmaken van dat verhaal."

Ruimtehotels

"Maar ook het ruimtetoerisme neemt een hoge vlucht", vervolgt hij. "Er is zelfs sprake van ruimtehotels en je kunt wel verwachten dat ruimtetoeristen ook kinderen willen verwekken in de ruimte." Op dit moment is dat nog absoluut niet aan te raden volgens Vermeulen. "We moeten de risico's veel beter kunnen inschatten."

Er zijn twee moeilijke omstandigheden waar het bedrijf van Vermeulen onderzoek naar doet. "In een ruimtestation heb je microzwaartekracht en straling. Op aarde zijn we beschermd tegen die straling, maar op de maan of op mars heb je veel straling. De combinatie van gewichtloosheid en straling kan de ontwikkeling van een jong embryo heel erg vestoren."

Bevruchting via ivf

De eerste stap van het onderzoek is de bevruchting. Daarvoor willen de onderzoekers zaadcellen en eicellen van muizen de ruimte in sturen, die daar via een automatische ivf-incubator worden samengevoegd. "Nu heb je nog laboratorium-technici nodig voor ivf, maar in de ruimte zijn die er niet", zegt Vermeulen.

"Dus het moet een automatisch toestel worden dat voor 5 dagen de ruimte in wordt gestuurd. Het voordeel is dat je zo'n automatische incubator ook op aarde kan toepassen, waar de vraag naar ivf-bevruchting elk jaar toeneemt."

Stroomversnelling

Het uiteindelijke doel is om in 2027 voor het eerst een menselijke bevruchting te laten plaatsvinden in de ruimte. "Maar eerst willen we in 2025 de eerste muizencellen de ruimte in sturen. Als dat een succes is, komen we in een stroomversnelling."

Daarnaast wordt er ook gedacht aan de ethische discussie van een embryo in de ruimte. "Je kan dit niet zomaar vrijuit doen. We gaan ook direct onderzoeken hoe we dit op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen."