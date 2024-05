Boeing gaat naar de ruimte vliegen. Niet met het beruchte passagiersvliegtuig Boeing 737, maar met een waar ruimteschip genaamd Starliner. Het kan de Verenigde Staten helpen om onafhankelijk te worden van Rusland. "Er is geld te verdienen in de ruimte."

Een nieuw ruimteschip, ontwikkeld door Boeing, maakt deze week zijn eerste vlucht met astronauten aan boord. De afgelopen jaren werkte het bedrijf aan de 'Starliner'. Komende nacht rond half vijf Nederlandse tijd vertrekken NASA-astronauten Sunita Williams en Barry Wilmore met het schip vanuit Florida en maken ze een rondje om de aarde.

Waarom Boeing?

De missie was eigenlijk al in 2018 gepland, maar door ontwerpfouten liep de ene na de andere testvlucht vertraging op. En daar bleef het niet bij. In 2021 werd de vlucht vijf keer uitgesteld, maar vlak voor vertrek werkten de kleppen bij de brandstoftanks niet en werd de lancering alsnog afgeblazen.

Het project kost nu daarom al honderden miljoenen dollars meer dan begroot. En het rommelt sowieso bij Boeing. Laatst viel een deurpaneel uit een vliegtuig, was bij een ander toestel de motor stuk en vertrok een topman van het bedrijf. "Gelukkig is ruimtevaart een heel andere tak van het bedrijf", zegt luchtvaartexpert van de TU Delft Joris Melkert. "Ze maken ook onderdelen voor gevechtsvliegtuigen, ze doen ongelooflijk veel."

Risicovoller dan op en neer naar Marbella

Dat NASA nu grijpt naar commerciële partijen heeft te maken met onafhankelijkheid van Rusland. Nadat er een behoorlijk prijskaartje hing aan de raketten naar de maan en de spaceshuttle, waren de Verenigde Staten even afhankelijk van Rusland om Amerikaanse astronauten de ruimte in te sturen. Nu zijn er met SpaceX van Elon Musk en Boeing weer 'onafhankelijke' partijen die astronauten naar het International Space Station (ISS) kunnen sturen.

Het maakt het niet minder veilig, benadrukt Melkert. "Ook commerciële vluchten moeten aan allerlei voorschriften voldoen. Deze missie is ook om de Starliner en haar systemen te testen. Natuurlijk is ruimtevaart altijd risicovoller dan op en neer naar Marbella, het blijft rocket science. Maar dit gebeurt niet zomaar."

Ruimtetoerisme

Alles gebeurt ook onder de regie van NASA. "Er is geld te verdienen in de ruimte en daar reageren bedrijven op, terwijl de controle bij NASA blijft. Dat lijkt me een goede ontwikkeling", zegt Melkert.

De luchtvaartexpert is daarbij niet enthousiast over commerciële vluchten. "Die mogen ook gewoon en er zijn mensen die ervoor willen betalen. Maar het zorgt voor heel veel uitstoot in hogere luchtlagen, waar het extra vervuilend. Dus dat moeten we zeker niet op grote schaal doen."