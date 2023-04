De Verenigde Staten worden de laatste jaren overspoeld door de pijnstiller Fentanyl, die ook als drug wordt gebruikt. Het is verslavend en dodelijk. De Republikeinse senator Lindsey Graham wil Joe Biden helpen om het Fentanyl-probleem op te lossen.

Gisteren werd bekend dat Amerikaanse rapper Coolio is overleden aan een overdosis fentanyl. Hij overleed vorig jaar september op 59-jarige leeftijd. Ook in Nederland gebruiken mensen deze pijnstiller. Het kan alleen voorgeschreven worden door de huisarts, maar ook in Nederland zijn gevallen bekend van mensen die eraan verslaafd zijn.

Extreem sterk

Het medicijn fentanyl is een morfine-achtig middel en is enorm sterk. "Het is ongeveer 50 keer zo sterk als heroïne", zegt professor Toine Pieters, farmacoloog en wetenschapshistoricus van de Universiteit Utrecht.

"Een hele kleine hoeveelheid kan al desastreuze gevolgen hebben", vertelt Pieters. Vorige week werd bekend dat in Amerika een 13-jarige jonge in het ziekenhuis belandde omdat hij fentanyl rookte met een vaper (e-sigaret).

200 doden per dag

Fentanyl is een synthetische pijnstiller. Een gedeelte wordt legaal gemaakt in Amerikaanse fabrieken, maar ander deel komt illegaal uit Azië en via Mexico de Verenigde Staten binnen.

Arnt Schellekens van de Radboud Universiteit vertelt dat het gebruik van opiaten nu hét grote probleem voor de volksgezondheid is in de VS. "Daar sterven per dag bijna 200 mensen aan. Het grootste deel daarvan gebruikt fentanyl." Per jaar sterven er zo'n 50.000 tot 60.000 mensen aan fentanylgebruik, ziet professor Pieters in cijfers uit 2021.

Vietnamoorlog

Volgens Amerikaanse senator Lindsay Graham is het probleem met het gebruiken van fentanyl zo groot, dat er jaarlijks evenveel mensen aan fentanyl sterven als in tien jaar Vietnamoorlog. Maar klopt dat wel? Volgens docent American studies Sara Polak aan de Universiteit Leiden is dat moeilijk in te schatten.

"De Vietnam-oorlog was een guerrilla-oorlog, waarbij ook veel burgerdoden leden. De schattingen lopen uiteen van in totaal 2 tot 4 miljoen, met als overgrote meerderheid de doden aan de Vietnamese kant. Aan Amerikaanse kant waren dat er zo'n 58.000." Experts denken echter dat het werkelijke aantal mensen dat overlijdt aan fentanylgebruik veel hoger ligt. "Heel veel mensen overlijden zonder dat er wordt getest op opiaatoverdosering", zegt hoogleraar Arnt Schellekens."