Door tegenvallende reizigersaantallen zijn streekvervoerders door het hele land bang dat ze 20 tot 30 procent van hun ritten moeten schrappen. Coronasteun om dit op te vangen valt weg. Reizigersvereniging Rover ziet het al gebeuren en maakt zich zorgen.

Veel bussen zijn momenteel slecht gevuld of rijden leeg rond. Het is nog lang niet zo druk als voor corona. Tijdens de coronaperiode steunde de regering de ov-bedrijven om het vervoer overeind te houden. Maar die steun stopt.

Geen steun, geen vervoer

Woordvoerder Rolf Harbers van RET maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het stoppen van die steun. "Tot 30 procent minder ov is een realistisch scenario. Wij zijn een bedrijf. Als er geen steun komt, zullen we ritten moeten schrappen en personeel moeten ontslaan."

Rover-voorman Freek Bos deelt de zorgen van de streekvervoerders. Een groot deel van het vervoer kan dan niet meer rijden. "Stel je voor: een op de drie bussen valt uit, hoe komen grote groepen mensen dan nog op hun werk? Daarnaast wil minister Rob Jetten ons uit de auto hebben, maar ondertussen breken we het openbaar vervoer af."

GGZ-instelling niet bereikbaar

De coronasteun stopt, omdat het ministerie ervan uitgaat dat de bezettingsgraad in het ov straks weer 93 procent zal zijn. Volgens de vervoersmaatschappij RET is dat een veel te optimistische schatting. "Die schatting is gemaakt in een tijd dat we gingen 'dansen met Janssen', er was nog geen omikron en de pandemie leek snel voorbij."

De RET ziet zich nu soms genoodzaakt buslijnen te schrappen. Zo werd onlangs de buslijn in het dorp Poortugaal, onder de rook van Rotterdam, geschrapt. Daardoor kon een GGZ-instelling in Poortugaal niet met de bus worden bereikt door cliënten, familie en personeel.

Bekijk ook Massaal de trein nemen voor een vakantie in Europa lost de drukte op Schiphol maar een klein beetje op

Staatssecretaris: geen extra geld

Staatssecretaris van Infrastructuur Vivianne Heijnen kent de zorgen van de streekvervoerders, maar wil geen extra geld toezeggen. Zij benadrukt dat de vervoerders nog tot 2023 coronasteun ontvangen: "Wij vinden het ov ontzettend belangrijk als kabinet. Daarom hebben we de vergoeding al doorgetrokken." In juni praat Heijnen verder over de financiële positie van de streekvervoerders.

Verder wijst de staatssecretaris op de rol van de provincie: "Die zijn verantwoordelijk voor het lokale streekvervoer. Sommige provincies gaan steeds slimmer om met vervoer. In Zeeland zijn ze een nieuw systeem aan het inregelen, waarbij niet standaard heel veel busvervoer is, maar op opvraag bussen beschikbaar zijn."