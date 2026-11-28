Amerikaanse sancties treffen het Internationaal Strafhof financieel én digitaal. Taken uitvoeren voelt soms onmogelijk. Toch begint maandag het proces tegen Filipijnse oud-president Duterte. "We moeten gerechtigheid verdedigen, ook als het moeilijk is."

Omdat de Amerikaanse president Donald Trump het ICC in Den Haag ziet als een 'kwaadaardige groep mensen', staan het Hof en zijn medewerkers op een sanctielijst waar ook terroristen op staan. De Franse rechter Nicolas Guillou, 1 van de 3 rechters in de zaak-Duterte, is één van hen. "Onwerkelijk", zegt hij. "Om op een lijst tussen leden van Al-Qaida en IS te staan." Overal geweigerd Sinds hij op de lijst staat, mag geen enkel Amerikaans bedrijf de rechter nog diensten verlenen. "Of het nu gaat om e-mails versturen, een hotelkamer boeken of een auto huren, we gebruiken allemaal Amerikaanse platforms", zegt Guillou. "Dus als je op de sanctielijst komt, verdwijnt alles. Toen ik via Expedia een hotel in Frankrijk boekte, werd mijn reservering 12 uur later geannuleerd. Het is alsof je weer in de jaren 90 leeft."

Bescherming van kwetsbaren Toch zet Guillou zijn werk voort: "Mijn taak is om naar slachtoffers te luisteren. En daarna moet ik vaststellen of er een misdrijf is gepleegd. Dat is mijn werk en daar ga ik mee door." "Je gaat niet in de internationale rechtspraak werken omdat je aan het eind van de maand een salarisstrookje verwacht", gaat hij verder. "Je werkt er omdat je gelooft in bepaalde waarden en de eerste daarvan is het beschermen van de meest kwetsbare slachtoffers op deze planeet." ICC in Den Haag Dat doet het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag al sinds 2002. Het is de opvolger van tijdelijke tribunalen, zoals het Joegoslavië-tribunaal waar voormalig president van Servië Slobodan Milošević en voormalig legerleider Ratko Mladić terechtstonden. Rechters, zoals Guillou, bepalen of verdachten schuldig zijn aan oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid en leggen straffen op.

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VS erkent Hof niet De VS erkent het Hof niet en is woedend over het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die door het ICC wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Gaza, waaronder gerichte aanvallen op burgers en het inzetten van honger als oorlogswapen. Ook tegen de Russische president Vladimir Poetin is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Vorige week noemde president Donald Trump het ICC tijdens een top in China nog 'volledig ontspoord' en waarschuwde hij het Hof, samen met Poetin en de Chinese president Xi Jinping, om zijn macht 'niet te misbruiken'. Uitputting Het Hof kreeg in oktober een half jaar uitstel van de sancties, maar dat loopt in april af. Vanaf dat moment riskeren bedrijven miljardenboetes als ze nog met het ICC samenwerken. ABN AMRO, die onder meer de salarissen van het personeel uitbetaalt, dreigt daardoor de rekeningen van het Hof te sluiten. "Wereldwijde afhankelijkheden worden door één staat als wapen ingezet, als wurggrepen om het ICC financieel en technologisch te blokkeren", zegt griffier Osvaldo Zavala Giler, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het ICC. "Het idee van deze sancties is om uitputting te veroorzaken."

'Voorrecht' Maar om Giler uit te putten is heel wat nodig. Ondanks alle tegenwind blijft de griffier zijn baan de mooiste van de wereld vinden. "Dit is het voorrecht van mijn leven. We doen werk dat soms ongemakkelijk is. Maar we moeten gerechtigheid verdedigen en beschermen, niet alleen als het makkelijk is." De griffier vindt niet dat commerciële partijen, zoals banken en de verzekeraars iets te verwijten valt. "Zij zijn er niet om geopolitieke risico's te dragen", zegt hij. Instituut beschermen Hij gaat verder: "Het zijn staten die het Internationaal Strafhof hebben opgericht dus het is nu aan de staten om ervoor te zorgen dat het ICC kan blijven functioneren."

Ook europarlementariër Dirk Gotink vindt dat de staten aan zet zijn. "Het is echt 5 voor 12 voor het Hof. Nederland en Europa moeten voor Den Haag, als stad van het internationaal recht, daarom echt de daad bij het woord voegen en dit instituut steen voor steen beschermen." Centrale Bank als reddingsboei Gotink heeft een concrete oplossing voor het probleem dat commerciële banken zich terugtrekken: "Verleg de bankrekening van het ICC naar De Nederlandsche Bank of naar de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Met een rekening bij een centrale bank heb je nog steeds een politiek probleem, maar kun je tenminste betalingen blijven doen en operationeel doorgaan." Volgens de europarlementariër is die overstap technisch gezien geen probleem, maar ontbreekt het nog aan daadkracht: "Ik zou wat meer politieke wil willen zien. Want het kan. Frankrijk heeft het al gedaan. Het is een kwestie van achter het Hof gaan staan en het risico weghalen bij private banken, en het bij de centrale bank en de politiek neerleggen." Veel op het spel Want als de geldstroom stopt, staat er volgens Gotink veel meer op het spel dan alleen de salarissen. "Dan heb je het ook over getuigenbeschermingsprogramma's. Er zijn mensen die informatie hebben gegeven, bijvoorbeeld over Duterte, die beschermd worden en een anoniem leven leiden." "Als dat niet meer betaald kan worden, kunnen wij die getuigen ook niet meer beschermen. En dat is wat mij betreft een grof schandaal", uit hij.