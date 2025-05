Heeft het Internationaal Strafhof nog bestaansrecht als landen bevelen negeren? 'Gastland Nederland moet krachtig signaal geven'

'Werken aan wereld zonder oorlog'

El Abdallah studeerde rechten in Libië, Libanon en Frankrijk, waar hij ook les gaf in Parijs. Sinds 2008 werkt hij voor het Strafhof in Den Haag, als een van de hoeders van de internationale rechtsorde. "We werken hier aan een wereld zonder oorlog, machtsstrijd en geweld. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen."

Internationale regels kunnen volgens hem niet zomaar worden genegeerd. "Ook tijdens oorlogen gelden regels", benadrukt hij. "En als die worden overtreden, moet iemand zich daarvoor verantwoorden. Of je nu in een dictatuur leeft of in een democratie."

Vrede door rechtsorde

"Wij werken voor de slachtoffers en de erkenning van hun leed en hun status als slachtoffer", vertelt El Abdallah over de missie waarmee het Strafhof eind vorige eeuw werd opgericht.

"Als een misdaad onbestraft blijft, kunnen de slachtoffers niet verder en kan de cyclus van geweld en wraak niet worden doorbroken", legt de woordvoerder uit. "En dan is vrede niet mogelijk. Vrede is niet mogelijk zonder een rechtsorde."