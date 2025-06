JA21 stijgt naar 9 zetels in zetelpeiling, helft stemmers kiest partij om Ingrid Coenradie

Geen lijsttrekker

Die winst is wel wankel. 38 procent van de mensen die nu JA21 zou aankruisen, is helemaal zeker van die keuze. De meesten overwegen in meer of mindere mate ook nog andere partijen. Coenradie komt op de lijst van JA21, maar wordt geen lijsttrekker. Dat wordt partijleider Joost Eerdmans.

Ruim 1 op de 5 (22 procent) van de JA21-stemmers had liever gezien dat Coenradie lijsttrekker was geworden, maar de meerderheid (66 procent) niet. "Joost Eerdmans doet het goed en Coenradie is pas net nieuw", vat iemand de reden van veel stemmers samen. Bovendien wijzen kiezers erop dat Coenradie zelf heeft gezegd dat ze geen lijsttrekker wilde zijn.