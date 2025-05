Zetelpeiling: tussen deze partijen wisselen kiezers

De grafiek laat de kiezersstromen sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen zien. Je kunt bekijken waar kiezers sinds de verkiezingen naartoe zijn: wat stemmen zij nu? Klik daarvoor op een partij aan de linkerkant van het stroomschema om te zien of, hoeveel en aan welke partijen die zetels heeft verloren in de laatste zetelpeiling. Je kunt ook zien waar de kiezers in de laatste zetelpeiling vandaan komen: wat stemden zij bij de Tweede Kamerverkiezingen? Klik op een partij aan de rechterkant en zie van welke partijen de zetels komen. Als er mensen zijn die niet hebben gestemd of die nu aangeven dat ze niet zouden stemmen, is dat in het wit aangegeven als 'Niet stemmers'.