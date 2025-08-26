Zetelpeiling: zo staan de politieke partijen er voor

In het onderzoek geven mensen aan of mensen zouden stemmen en zo ja, op welke partij ze zouden stemmen als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn. De partijen staan op grootte van de verkiezingsuitslag in 2023.
In de grafiek bovenaan zie je in eerste instantie de laatste zetelpeiling in vergelijking met die van de keer daarvoor. Maar je kunt bovenin de grafiek ook kiezen om een vergelijking te maken met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2023.
Wil je bij elke nieuwe zetelpeiling een melding? Download dan hier onze gratis Peiling-app en zet je pushmeldingen aan.
In de grafiek hieronder vind je een archief van alle zetelpeilingen sinds de Kamerverkiezingen van 2017.
In het uitklapmenu vind je alle zetelstanden sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Tot en met juli 2024 zijn de zetelpeilingen uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, vanaf augustus 2024 zijn ze uitgevoerd door Verian. Als een peiling in het verleden is uitgevoerd door Ipsos, staat dat erbij. De partijen staan op grootte van de verkiezingsuitslag in 2023.
Bekijk je de grafieken op je mobiel, kantel het scherm dan voor een grotere weergave.