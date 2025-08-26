Zetelpeiling: zo staan de politieke partijen er voor

In het onderzoek geven mensen aan of mensen zouden stemmen en zo ja, op welke partij ze zouden stemmen als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn. De partijen staan op grootte van de verkiezingsuitslag in 2023.

In de grafiek bovenaan zie je in eerste instantie de laatste zetelpeiling in vergelijking met die van de keer daarvoor. Maar je kunt bovenin de grafiek ook kiezen om een vergelijking te maken met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2023.