Waar gaat oud-PVV'er Ingrid Coenradie naartoe? Rechtse kiezers van NSC tot JA21 willen haar wel hebben

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 31.000 leden van het Opiniepanel. Coenradie was tot voor kort staatssecretaris van Justitie en Veiligheid namens de PVV, maar moest door de val van het kabinet terugtreden uit die functie. In interviews gaf zij aan actief te willen blijven in de politiek, maar dat dat zeker niet voor de PVV zal zijn. Een politieke 'transfer' hangt daarmee in de lucht.

Lijsttrekker JA21?

Het meest enthousiast zijn kiezers van JA21. Van hen hoopt ruim driekwart (78 procent) dat Coenradie zich aansluit bij die partij. Net als partijleider Joost Eerdmans heeft zij een verleden bij de lokale partij Leefbaar Rotterdam, waarmee zij volgens kiezers goed in het profiel zou passen.

Ook bij VVD (67 procent), NSC (61 procent), BBB (56 procent) en CDA (50 procent) is minstens de helft bereid de deur open te zetten, in elk geval voor een plek op de lijst. "Ze heeft politieke ervaring, is standvastig, is niet bang voor Wilders en heeft lef", somt een CDA-stemmer op.

Meerdere opties

Hoewel de meesten van zijn kiezers Eerdmans graag weer als lijsttrekker zien, zeggen veel JA21-stemmers in de open antwoorden dat Coenradie als lijsttrekker mogelijk meer stemmen zou trekken Eerdmans. "Als Coenradie zich aan zou sluiten, is zij misschien iets charismatischer en zou ze stemmen kunnen trekken", verwacht een kiezer. JA21 heeft op dit moment 2 zetels in de laatste zetelpeiling.