PVV na kabinetsval weer grootste in zetelpeiling, kiezers weinig onder de indruk van uitsluiten door VVD

Liever PVV dan GroenLinks-PvdA

Anderen zijn bang voor het alternatief: samenwerken met linkse partijen als GroenLinks-PvdA. Tot vlak voor het besluit van Yeşilgöz zou 28 procent de voorkeur geven aan een coalitie met GroenLinks-PvdA, terwijl een derde (35 procent) liever opnieuw met de PVV in zee zou gaan.

Hoe dan ook laat het 'kiezen tussen twee kwaden' de achterban verdeeld. Nog eens een kwart (26 procent) vindt dat de VVD met geen van die partijen moet samenwerken, óók als dat de kans op regeren klein maakt. "Over rechts is geen meerderheid, over links zonder de VVD ook niet. Oppositie heeft mijn voorkeur, maar dan wordt het onmogelijk een stabiel meerderheidskabinet te vormen", redeneert een kiezer.

GroenLinks-PvdA daalt licht

In de zetelpeiling van EenVandaag en Verian valt op dat GroenLinks-PvdA iets terugvalt na de kabinetsval (-3). De partij van Timmermans kan nu rekenen op evenveel zetels als bij de laatste verkiezingen: 25.

Hiermee komt de partij nu meer in de buurt van het CDA (20 zetels) dan van de PVV (33). Verder zijn er weinig verschuivingen in de zetelpeiling. Voormalig coalitiepartijen BBB (3) en NSC (1) staan beiden op verlies ten opzichte van de verkiezingen.