De motie die GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri afgelopen donderdag indiende zou vooral symbolisch zijn. Het is namelijk maar de vraag of het veel zou uitmaken voor de verdediging van Israël, als het Nederlands wapenembargo daadwerkelijk zou ingaan.

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp schreef vorig jaar november in een brief aan de Tweede Kamer dat er een vergunning is verleend aan een Nederlands bedrijf, om onderdelen voor de Iron Dome te leveren. Maar of het om essentiële onderdelen gaat, is niet duidelijk.