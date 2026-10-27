1 jaar na de verkiezingen is D66 bijna gehalveerd in zetelpeiling, coalitie op 44 zetels

Sinds de verkiezingen, op 29 oktober 2025, is daarmee een groep kiezers ter grootte van 12 zetels vertrokken bij de partij van Rob Jetten. Ook de andere coalitiepartijen staan op verlies. Bij de VVD (van 22 bij de verkiezingen naar 16 nu) gaat het om een verlies van 6 zetels, het CDA zou nu 4 zetels minder krijgen dan 1 jaar geleden. De coalitiepartijen staan samen op 44 zetels.

Verlies D66

Het verlies van D66 is niet alleen iets van de laatste tijd. In de dagen voor de verkiezingen trok D66 nog kiezers aan die dachten dat de partij meer kans had om te regeren en plannen waar te maken dan concurrent GroenLinks-PvdA (nu PRO).

D66 ging inderdaad regeren, maar verloor toen al snel stemmers die vonden dat de partij 'te veel naar rechts is afgeslagen' door zonder GroenLinks-PvdA in een kabinet te stappen met het CDA en de VVD. Bovendien zien ze van die zo gehoopte daadkracht weinig terug.