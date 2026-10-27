1 jaar na de verkiezingen is D66 bijna gehalveerd in zetelpeiling, coalitie op 44 zetels
1 jaar na de verkiezingen is D66 bijna de helft van de kiezers kwijtgeraakt. In de nieuwste peiling van EenVandaag en Verian staat de partij op 14 zetels, tegenover 26 bij de verkiezingen. D66 verliest een stuk meer stemmers dan andere coalitiepartijen.
Sinds de verkiezingen, op 29 oktober 2025, is daarmee een groep kiezers ter grootte van 12 zetels vertrokken bij de partij van Rob Jetten. Ook de andere coalitiepartijen staan op verlies. Bij de VVD (van 22 bij de verkiezingen naar 16 nu) gaat het om een verlies van 6 zetels, het CDA zou nu 4 zetels minder krijgen dan 1 jaar geleden. De coalitiepartijen staan samen op 44 zetels.
Verlies D66
Het verlies van D66 is niet alleen iets van de laatste tijd. In de dagen voor de verkiezingen trok D66 nog kiezers aan die dachten dat de partij meer kans had om te regeren en plannen waar te maken dan concurrent GroenLinks-PvdA (nu PRO).
D66 ging inderdaad regeren, maar verloor toen al snel stemmers die vonden dat de partij 'te veel naar rechts is afgeslagen' door zonder GroenLinks-PvdA in een kabinet te stappen met het CDA en de VVD. Bovendien zien ze van die zo gehoopte daadkracht weinig terug.
Hoog vertrouwen in Jetten
Weggelopen D66-stemmers zouden nu PRO of Volt stemmen en een ander deel zou thuisblijven bij verkiezingen. PRO en Volt doen het juist beter sinds de verkiezingen, PRO is al tijden de grootste en blijft dat deze maand met 28 zetels.
Opvallend genoeg blijft het vertrouwen in Rob Jetten als D66-partijleider nog altijd relatief hoog, ook al is een deel van de stemmers inmiddels weg. Van de mensen die bij de verkiezingen voor D66 kozen, vindt 85 procent dat hij het goed doet. Sommigen vinden hem te weinig zichtbaar, maar daar is ook begrip voor, omdat hij 'premier is voor iedereen, en niet alleen van D66'.
Laag vertrouwen in Yeşilgöz
Net als D66 trok ook de VVD vorig jaar op het allerlaatste moment kiezers die hoopten dat de partij zou gaan regeren. De VVD was voor veel van hen de beste kans op de invoering van rechtse plannen, nadat duidelijk werd dat het de PVV niet zou lukken.
Ook VVD-stemmers zijn gedesillusioneerd geraakt. VVD-stemmers vinden het kabinet juist te links. En een ander groot verschil met D66-kiezers is dat VVD-stemmers wel negatief zijn over hun partijleider. Slechts 28 procent vindt dat Dilan Yeşilgöz bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker moet worden. De VVD staat deze maand op 16 zetels, bij de verkiezingen waren dat er 22.
Rechtse kiezers zitten niet vast
Rechtse kiezers houden niet per se vast aan hun partijen. Naast de VVD heeft ook de PVV het afgelopen jaar kiezers verloren.
Teleurgestelde kiezers van die partijen verdelen zich over JA21 en Forum voor Democratie. JA21 gaat in 1 jaar van 9 naar 16 zetels, FVD stijgt van 7 bij de verkiezingen naar 13 zetels nu.
Coalitie op 44 zetels
Ook de derde coalitiepartij, het CDA, staat op verlies vergeleken met een jaar geleden. In de Tweede Kamer heeft de partij 18 zetels, in de peiling nu 14.
Sommige CDA-stemmers zouden nu voor 50PLUS kiezen, anderen stemmen niet meer. De coalitiepartijen houden samen 44 virtuele zetels over.