Dilan Yesilgoz wil lijsttrekker blijven: meeste VVD-stemmers zien het niet zitten, maar top betuigt steun
Slechts een kwart van de VVD-kiezers wil dat Dilan Yeşilgöz weer lijsttrekker wordt bij de volgende verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel.
Yesilgöz wil graag opnieuw lijsttrekker worden, dat zei ze dit weekend na een bijeenkomst met kritische VVD-leden. Die vond plaats omdat er onrust is ontstaan in de partij na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de chaos rondom box 3. Mede hierdoor vindt slechts een kwart van de VVD-kiezers het nog acceptabel dat de partijleider de kar nog een keer gaat trekken.
Geen geschikte leider
Meerdere VVD-kiezers vinden dat de partij 'zwalkt' en rekenen dat Yesilgöz - als gezicht van de partij - aan. "Dilan heeft natuurlijk wel goed gezwabberd in haar standpunten en beleid, en daar wordt ze op afgerekend", zegt een VVD-stemmer. Eerder bleek al dat slechts 30 procent van de mensen die VVD hebben gestemd, vertrouwen heeft in haar als partijleider.
Slechts 13 procent vindt haar op dit moment de meest geschikte persoon voor die functie, al is er geen duidelijk alternatief. Als wordt gevraagd naar de beste optie, steekt geen enkele VVD'er er met kop en schouders bovenuit. De namen van Ruben Brekelmans, Vincent Karremans en Eelco Heinen worden in de media het meest genoemd, maar sommige VVD-stemmers geven in het onderzoek aan dat ze hen allemaal niet geschikt vinden. "Veel praatjes, maar geen daden", licht een deelnemer toe.
'We moeten leveren'
De top van de partij staat wel nog pal achter Yesilgöz. Zo zegt VVD-fractievoorzitter Brekelmans: "Ik vind dat ze het als vicepremier heel goed doet. Zij is in staat om de minderheidscoalitie draaiend te houden, ook al is het ingewikkeld is. Ik vind dat ze het als minister van Defensie heel goed doet in een hele tumultueuze omgeving. Ook als als partijleider vind ik haar heel sterk."
Maar waarom heeft de achterban dan zo weinig vertrouwen? "Wij zullen als VVD twee dingen moeten doen", begint Brekelmans zijn antwoord. "Wij zullen heel duidelijk moeten uitdragen waar wij als VVD voor staan en waar wij elke dag voor strijden. En het tweede is: we zullen ook moeten leveren en het kabinet zal moeten leveren zodat mensen ook dagelijks thuis ervaren dat wij het verschil maken."
'Niemand die zulke cijfers leuk vindt'
"Er zijn momenten dat mensen vinden dat je het goed doet en momenten dat het minder goed gaat en ik vind haar een krachtige, sterke leider", vult VVD-Kamerlid Ulysse Ellian aan. "Ze is evident de leider van de VVD. Als iemand heeft laten zien dat ze het tij kan keren, dan is het Dilan. Maar er is niemand die zulke cijfers leuk vindt, toch?"
Zou Ellian niet liever een andere leider willen, Brekelmans of Karremans? "Dat is allemaal nu niet aan de orde. Dilan is onze partijleider. Zij heeft ons in moeilijke tijden geleid en dat doet ze nog steeds. En ik vind: je staat achter je leider, ook als het moeilijk is en dat moeten wij nu uitstralen met elkaar. Dat doe ik ook en wij moeten vooral zorgen dat we hier wat dingen voor elkaar beginnen te krijgen met elkaar, dat zou volgens mij ook enorm helpen."
'Weg omhoog weer vinden'
Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid schrikt niet van het cijfer van 28 procent dat nog maar vertrouwen heeft in Dilan Yesilgöz:"Nee, dat zijn momentopnames. Op dit moment staan we laag in de peilingen, is er een hoop ophef. Des te meer gemotiveerd om te zorgen dat we die weg omhoog weer vinden."
Al langer ontevreden
Vorige week bleek al dat de meeste VVD'ers niet blij zijn met de draai die het kabinet onlangs richting PRO maakte door de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien. Maar de onvrede bij VVD-stemmers is niet iets van de afgelopen weken.
Nog voor het minderheidskabinet op het bordes stond, had de grootste groep VVD-stemmers al geen vertrouwen in het kabinet-Jetten. Ontevreden VVD-stemmers wilden graag regeren, maar dan in een meerderheidscoalitie met een rechtse partij erbij.
Moeilijke positie
Veel kiezers zeggen nu - 8 maanden later - dat de VVD weliswaar verantwoordelijkheid heeft genomen. Maar ze zien ook dat de partij zich in een moeilijke positie heeft gedraaid door in dit kabinet te gaan zitten.
Inmiddels zegt ongeveer de helft (49 procent) van de VVD-stemmers dat de partij beter in de oppositie had kunnen plaatsnemen. "Dat is wel eens goed, dan kunnen ze zich opnieuw uitvinden. Zoals het nu gaat werkt het namelijk ook niet", concludeert een deelnemer.