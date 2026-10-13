Dilan Yesilgoz wil lijsttrekker blijven: meeste VVD-stemmers zien het niet zitten, maar top betuigt steun

Slechts een kwart van de VVD-kiezers wil dat Dilan Yeşilgöz weer lijsttrekker wordt bij de volgende verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel.

Yesilgöz wil graag opnieuw lijsttrekker worden, dat zei ze dit weekend na een bijeenkomst met kritische VVD-leden. Die vond plaats omdat er onrust is ontstaan in de partij na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de chaos rondom box 3. Mede hierdoor vindt slechts een kwart van de VVD-kiezers het nog acceptabel dat de partijleider de kar nog een keer gaat trekken. Geen geschikte leider Meerdere VVD-kiezers vinden dat de partij 'zwalkt' en rekenen dat Yesilgöz - als gezicht van de partij - aan. "Dilan heeft natuurlijk wel goed gezwabberd in haar standpunten en beleid, en daar wordt ze op afgerekend", zegt een VVD-stemmer. Eerder bleek al dat slechts 30 procent van de mensen die VVD hebben gestemd, vertrouwen heeft in haar als partijleider. Slechts 13 procent vindt haar op dit moment de meest geschikte persoon voor die functie, al is er geen duidelijk alternatief. Als wordt gevraagd naar de beste optie, steekt geen enkele VVD'er er met kop en schouders bovenuit. De namen van Ruben Brekelmans, Vincent Karremans en Eelco Heinen worden in de media het meest genoemd, maar sommige VVD-stemmers geven in het onderzoek aan dat ze hen allemaal niet geschikt vinden. "Veel praatjes, maar geen daden", licht een deelnemer toe.

'We moeten leveren' De top van de partij staat wel nog pal achter Yesilgöz. Zo zegt VVD-fractievoorzitter Brekelmans: "Ik vind dat ze het als vicepremier heel goed doet. Zij is in staat om de minderheidscoalitie draaiend te houden, ook al is het ingewikkeld is. Ik vind dat ze het als minister van Defensie heel goed doet in een hele tumultueuze omgeving. Ook als als partijleider vind ik haar heel sterk." Maar waarom heeft de achterban dan zo weinig vertrouwen? "Wij zullen als VVD twee dingen moeten doen", begint Brekelmans zijn antwoord. "Wij zullen heel duidelijk moeten uitdragen waar wij als VVD voor staan en waar wij elke dag voor strijden. En het tweede is: we zullen ook moeten leveren en het kabinet zal moeten leveren zodat mensen ook dagelijks thuis ervaren dat wij het verschil maken."