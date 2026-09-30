Grote onvrede bij VVD-kiezers over handreiking kabinet aan links, PRO-kiezers juist tevreden met pakket aanpassingen
VVD-kiezers reageren boos op de draai die het kabinet maakt. Ze reageren vol onbegrip over de belasting voor meer spaarders en noemen het gebaar richting PRO massaal onacceptabel. PRO-kiezers zijn juist blij met de aanpassingen van het kabinet.
Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 15.000 leden van het Opiniepanel na de brief van het kabinet waarin staat dat de begrotingsplannen worden aangepast in de hoop op steun van oppositiepartijen. Aan het onderzoek deden ruim 2.200 kiezers mee die bij de laatste verkiezingen op de VVD hebben gestemd.
Boos over spaardersbelasting
Als het gaat om de inhoud zijn die kiezers verdeeld over de aanpassingen die het kabinet doet op verzoek van de oppositie. De meesten (57 procent) zijn tevreden over het plan om pas belasting te heffen over winst bij verkoop van een aandeel of tweede huis.
Dat het kabinet het mislopen van miljarden hierdoor wil opvangen door meer spaarders en beleggers te belasten, landt heel slecht. Net als veel andere kiezersgroepen, ook die van D66 en het CDA, zijn VVD-kiezers massaal boos over dit voornemen. "Om het maar plat te zeggen: de kleine man is de pineut."
Ook onvrede bij D66- en CDA-kiezers
Ook over het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en WW zijn VVD-kiezers niet helemaal enthousiast. 41 procent vindt het goed dat dat geschrapt is. 48 procent vindt van niet. Dit omdat ze het systeem niet houdbaar vinden als er steeds meer mensen in terechtkomen.
Dat de allerrijksten zo worden ontzien en dat het zo scheef gedragen wordt is bizar.D66-kiezer over de spaardersbelasting
D66-kiezers zijn dan weer minder blij met het plan om beleggers pas bij de verkoop van hun aandeel of tweede huis belasting te laten betalen. Nu betalen ze ook in het bezit belasting over het rendement. Een van hen: "Prima dat spaarders en mensen met geld meer belasting gaan betalen. Daar hoor ik ook bij. Maar dat dan de allerrijksten zo worden ontzien en dat het zo scheef gedragen wordt is bizar."
PRO-kiezers blij; JA21-kiezers niet
Toch zijn D66- en CDA-kiezers over het geheel genomen meer tevreden dan VVD-kiezers met het pakket aan aanpassingen. Ongeveer de helft van de D66- en CDA-kiezers is vooral positief, tegenover 19 procent van de VVD-kiezers.
Kiezers van de oppositiepartijen reageren verdeeld. Zo zijn de meeste PRO-kiezers (61 procent) enthousiast over de stap van het kabinet. Hun weerstand tegen de vermogensplannen weegt niet op tegen de blijdschap over het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid. JA21-kiezers zijn juist in meerderheid (60 procent) negatief, vooral door de belasting die voor kleine spaarders gaat gelden.
VVD-kiezers 'belazerd'
De onvrede bij VVD-kiezers gaat niet alleen over de inhoud, maar ook over de politieke koers. De VVD verzet zich onder leiding van Dilan Yeşilgöz al tijden tegen toenadering of samenwerking met PRO.
Dat het kabinet nu plannen aan heeft gepast op verzoek van PRO noemt 65 procent van de VVD-kiezers onacceptabel. "Dit is gewoon kiezersbedrog. Niet met PRO, is niet met PRO. Ik voel me belazerd dat we toch linksaf slaan. Voor mij nooit meer VVD", schrijft een kiezers die bij de landelijke verkiezingen op de partij van Yeşilgöz stemde.
Opnieuw deuk in vertrouwen Yeşilgöz
En dat heeft gevolgen voor het al weinige vertrouwen van VVD-kiezers in hun leider. Nog maar 30 procent van de kiezers die op de partij stemden, staat nog achter Yeşilgöz. 2 weken geleden, rond Prinsjesdag, zei ook een minderheid (43 procent) haar te vertrouwen, maar dat is na deze deal nog eens met 13 procentpunt verder gekelderd.
Voor veel kiezers is het niet te verkroppen dat ze niet kan nakomen wat ze heeft beloofd: "Ze heeft beloofd PRO buiten de deur te houden, maar kan dat blijkbaar niet. Dan moet je het ook niet beloven. Ik ben weg als zij niet opstapt."