Een half miljoen Nederlanders heeft een voedselallergie. Voor hen kan het letterlijk van levensbelang zijn om te weten wat er in een product zit. Maar allergie-informatie is vaak ondermaats, blijkt uit nieuw onderzoek van de NVWA.

Niet iedereen heeft een even krachtige allergie. Maar de 25-jarige Nadine Vousten hoort bij de groep die zo allergisch is dat contact met een van de stoffen waarop ze reageert heel gevaarlijk kan zijn.

Naar het ziekenhuis

"Ik ben allergisch voor pinda's, noten en eieren. En ook op basilicum en oregano reageert mijn lichaam heel heftig", vertelt ze.

Een paar keer moest Nadine al naar het ziekenhuis om behandeld te worden vanwege een allergische reactie. "Het is erg om de paniek om je heen te zien bij zo'n hevige allergische reactie. Vooral de angst en bezorgdheid bij mijn ouders."

'Verontrustend dat het vaak fout gaat'

Nadine is blij met de aandacht voor betere informatie over allergenen: de eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken. Die zitten bijvoorbeeld in pinda's en melk, maar ook in veel andere levensmiddelen.

"Ik denk dat het heel belangrijk is om meer bewustwording te creëren van de risico's die mensen lopen als je ze niet goed informeert over wat er precies in hun eten zit. Het is verontrustend dat dit nog zo vaak fout gaat."

Helft bedrijven voldoet niet aan regels

Dat er nog veel te verbeteren valt, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die organisatie controleerde het afgelopen jaar bij ruim 6.500 bedrijven of zij hun klanten goed informeerden over allergische stoffen in levensmiddelen.

Uit die controles kwam naar voren dat ruim de helft niet voldeed aan de wettelijke regels voor het verstrekken van informatie over allergenen door bedrijven.

Restaurants, winkels en zorginstellingen

Zo zijn restaurants verplicht om informatie te verstrekken over allergie-opwekkende producten zoals noten, pinda's, ei, vis of melk in hun maaltijden. Maar bijna 52 procent doet dat niet voldoende. Ook in winkels en supermarkten gaat het vaak mis: bij 46 procent ontbreekt informatie over allergenen in onverpakt voedsel. Bij zorginstellingen houdt bijna een derde zich niet aan alle regels.

Bij 2.008 inspecties informeerde het bedrijf op geen enkele wijze over allergenen in levensmiddelen. Bij andere bedrijven verstrekte de ondernemer wel mondelinge informatie, maar was die niet schriftelijk of digitaal beschikbaar.

'Je moet maar net pech hebben'

Nadine is geschrokken van deze cijfers, maar tegelijkertijd is ze niet heel verbaasd: "Het bevestigt mijn gevoel en dat van veel andere mensen met allergieën, namelijk dat uit eten gaan altijd met risico's verbonden is."

"Veel restaurants en winkels doen het prima, maar bij ruim de helft is het dus niet op orde. Je moet maar net de pech hebben dat je daar terechtkomt en het misgaat."

'Uit eten gaan altijd spannend'

Uit eten gaan is vanwege deze onzekerheid niet het meest leuke uitje voor Nadine: "Ik vind het altijd spannend, ben altijd op zoek naar 'wat kan ik wel eten, wat niet?' Soms is een restaurant daar erg behulpzaam in, maar andere geven je het gevoel dat je ze vooral tot last bent."

"Ik hoop dat dat verandert, dat er meer begrip komt. Het gaat immers om een half miljoen mensen die soms grote risico's lopen. Het zou fijn zijn als ze zich wat meer gehoord kunnen voelen."