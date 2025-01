Aardbeien, kropsla, paprika en sinaasappelen: je ziet het niet maar bij het kweken van groenten en fruit worden pesticiden gebruikt. Vandaag kwam PAN-NL met een Pesticiden Eetwijzer, die aangeeft waar welke en hoeveel bestrijdingsmiddelen ergens opzitten.

Je denkt er misschien niet altijd over na als je in de supermarkt staat, maar veel groenten- en fruitgewassen worden bespoten met bestrijdingsmiddelen die lang niet altijd goed voor je zijn. Voor organisatie Pesticide Action Network is dat een reden om jaarlijks een online ranglijst te maken van groenten en fruit en hoeveel pesticiden erop gevonden worden.

Ranglijst van groenten en fruit

In de ranglijst wordt ook meegewogen hoeveel er van welke pesticide op welke soort groente of fruit zit, en hoeveel invloed deze pesticide kan hebben.

En het onderzoek en de lijst zijn nuttig, vindt emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de VU Jacob Boer. In principe zijn pesticiden gifstoffen, vertelt hij, die in grote mate kunnen zorgen voor een verstoring in je hormoonhuishouding of invloed kunnen hebben op het zenuwstelsel.

Zorgen niet nodig

Maar, voegt hij er direct aan toe, we hoeven ons in Nederland niet echt zorgen te maken dat we door bestrijdingsmiddelen op ons eten ziek worden.

"Het leidt niet tot acute problemen en ook niet tot ziektes, dat zit allemaal nog wel op een niveau. In Nederland is dat zo goed geregeld dat we daar geen enkele zorgen over hoeven hebben."

Bekijk ook Hoe schadelijk zijn pesticiden en gewasbeschermingsmiddelen voor onze gezondheid? En andere vragen beantwoord

Kwetsbare groepen

Daar voegt hij wel aan toe dat het verstandig is om er meer op te letten bij kwetsbaardere groepen, zoals kinderen of zwangere vrouwen. "Kinderen en baby's, en ook de foetus die nog in de baarmoeder zit, zijn kwetsbaarder omdat die allemaal nog in ontwikkeling zijn."

Daarom liggen de eisen voor bijvoorbeeld het testen van babyvoeding hoger dan bij andere voeding. "Ze hebben een soort extra veiligheid ingebouwd."

Biologisch eten

Het is dus niet per se zo dat je alle groenten en fruit op de lijst moet gaan vermijden bij de boodschappen. Maar wil je toch bewust bezig zijn met het aantal bestrijdingsmiddelen dat je binnenkrijgt via groenten en fruit, dan zijn er wel een aantal dingen waar je op kan letten, vertelt de Boer.

"Er is altijd een mogelijkheid, zeker in Nederland, om biologisch geteelde groenten en fruit te eten. Daarin worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt, of soms helemaal niet", weet de hoogleraar. "Dan moet je misschien wel accepteren dat dat er iets minder mooi uitziet, maar op zich is dat wel gezonder."

Niet alleen maar aardbeien

Maar, geeft hij toe, dat is misschien niet voor iedereen haalbaar omdat biologisch eten vaak ook duurder is.

Een andere manier om erop te letten is door gevarieerd te blijven eten. "Je moet liefhebbersconsumptie, dus dat je één ding heel veel eet, voorkomen." Daarbij kan je de lijst handig gebruiken. "Toevallig ben ik zelf een liefhebber van aardbeien, maar je moet daar wel voorzichtig mee zijn, op aardbeien worden veel middelen gebruikt omdat ze kwetsbaar zijn voor ziekten."

'Niet elke dag dezelfde salade'

Boer probeert er zelf dus voor te zorgen dat hij ook andere soorten fruit eet, ondanks dat hij aardbeien het lekkerst vindt.

"In algemene zin zou ik zeggen: maak niet elke dag dezelfde salade, eet niet elke dag dezelfde soort fruit. Om het eventuele risico te spreiden, is gevarieerd eten ontzettend belangrijk", sluit hij af.